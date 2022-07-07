https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/glavnyy-chetverg-piliya-o-probleme-pasportizatsii-pomoschi-naseleniyu-v-galskom-rayone--1040114174.html

Главный четверг: Пилия о проблеме паспортизации, помощи населению в Галском районе

Главный четверг: Пилия о проблеме паспортизации, помощи населению в Галском районе

О том, как планируют возместить ущерб жителям Галского района от июльского подтопления, в чем главная проблема района и какая помощь оказывается жителям, в... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T18:37+0300

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Главный четверг: Пилия о проблеме паспортизации, помощи населению в Галском районе Главный четверг: Пилия о проблеме паспортизации, помощи населению в Галском районе

В начале июля дома жителей Галского района затопило из-за ливня. По словам Пилия, стихия нанесла ущерб людям, смыло огороды на приусадебных участках. Глава района сказал, что рассчитывает на помощь государства для возмещения ущерба.Константин Пилия рассказал, на какую помощь могут рассчитывать и те, кто потерял свой урожай, и какая соцподдержка оказывается населению.Главной проблемой в районе Пилия назвал вопрос документирования."232 ребенка завершили учебу. В будущем они все станут гражданами Грузии. 65% бюджета идет на образование. 19 школ. 35 педагогов абхазского языка. Все это расходы… В итоге мы не дадим им паспорт и не дадим гражданство. Это самый главный вопрос. Я тоже не понимал эту тему пока глубже не коснулся района. Это неправильно. Это приводит к потери населения. Когда ребенок видит, что будущего у него в этой стране нет, все взоры обращаются туда, где он может себя реализовать", - сказал Пилия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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