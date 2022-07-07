https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/mezhdunarodnyy-opernyy-festival-opera-viva-zavershilsya-v-pitsunde-1040126871.html

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" завершился в Пицунде

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" завершился в Пицунде

II Международный оперный фестиваль "Opera Viva", организованный Министерством культуры Абхазии, проходил с 5 по 7 июля. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл – Бадрак Авидзба. Второй Международный оперный фестиваль "Opera Viva" завершился в концертном зале Пицундского храма, рассказала Sputnik его директор Гунда Агрба.Оперный фестиваль проходил в течение трех дней, открытие прошло 5 июля в Абхазском государственном драматическом театре, на следующий день там же прошел фортепианный концерт "Piano Duo", а завершилось культурное событие в Пицунде.В концертной программе II Международного оперного фестиваля "Opera Viva" принимали участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.Своим творчеством поделились абхазские музыканты Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.

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