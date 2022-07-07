https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/molodezh-pokidaet-gal-piliya-rasskazal-o-prichinakh-utechki-naseleniya-1040119094.html

"Молодежь покидает Гал": Пилия рассказал о причинах оттока населения

"Молодежь покидает Гал": Пилия рассказал о причинах оттока населения

В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, из которых чуть более 1000 человек обладают паспортом гражданина Абхазии и более 19 тысяч человек видом на... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T16:45+0300

2022-07-07T16:45+0300

2022-07-07T17:11+0300

в абхазии

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Молодежь Галского района покидает Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации Константин Пилия.По его данным, в 2022 году школы района окончили 232 человека, двое из них намерены поступить в Абхазский государственный университет, четверо - в российские вузы, все остальные будут получать высшее образование в Грузии, отметил глава района.По словам Пилия, многие дети, проживающие в районе, автоматически получают гражданство Грузии, так как им обладают их родители. Однако, когда некоторые изъявляют желание отказаться от грузинского гражданство, им это не удается."Когда хотят отказаться от гражданства Грузии в пользу Абхазии им говорят (в Грузии ред.) "нет, такого государства, не существует" и не отпускают", – объяснил он.По мнению Константина Пилия, для решения вопроса гражданства жителей Галского районе все политические силы Абхазии должны объединиться, выработать дорожную карту и не политизировать проблему.

галский район

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

галский район, образование, молодежь, новости