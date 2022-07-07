https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/na-strazhe-zakona-vspominaya-sergeya-bganba-1040115016.html
На страже закона: вспоминая Сергея Бганба
На страже закона: вспоминая Сергея Бганба
Заслуженный юрист Абхазской АССР, проработавший прокурором более 40 лет, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба... 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T15:15+0300
2022-07-07T15:15+0300
2022-07-07T15:36+0300
в абхазии
общество
юристы
генпрокуроры
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О том, каким его запомнят друзья и коллеги, читайте в материале Sputnik.Не допускавший несправедливостиВспоминая ушедшего из жизни заслуженного юриста Абхазии и своего друга Сергея Бганба, председатель Коллегии адвокатов Константин Чагава отметил, что он был высоким профессионалом. Они были знакомы 45 лет.Продолжая свою мысль, Чагава добавил, что Сергея Бганба отличало его обостренное чувство справедливости."Он работал в должности заместителя генерального прокурора и, выполняя свою работу, никогда не допускал несправедливости. Если материалами дела было доказано, что человек совершил преступление, Сергей Дугужевич, конечно, принимал все меры, чтобы преступник был наказан. Но невиновного он никогда не наказывал и никогда не совершал беззакония", – заметил председатель Коллегии адвокатов.Как друг и товарищ он был исключительным человеком. Сергей Дугужевич всегда был рад оказать помощь людям, дать совет тем, кто нуждался в нем, продолжил юрист.Чагава также подчеркнул, что очень многие воспитанники Сергея Бганба работают сегодня в Палате адвокатов Абхазии, и все до единого отзываются о нем исключительно хорошо: он давал хорошие знания, ибо понимал, что новое поколение, которое получает образование, – это наше будущее.Добрый и внимательный преподавательУход из жизни Сергея Бганба с грустью восприняли и те, кому он передавал свои знания в АГУ. В их числе сотрудница информационного агентства Sputnik Абхазия Марианна Кубрава."Он мог назвать и процитировать каждую статью, любой ее пункт, не открывая книгу. Рассказывал нам об уголовных делах из своей практики, мог вспомнить, какой была погода в тот день, лет 10-20 назад, кто во что был одет, каждая деталь всплывала в его памяти, как будто это было вчера. На оценки никогда не был жадным, на экзаменах позволял списывать, либо подсаживался рядом, чтобы подсказать, и мог даже рассказать и расписать почти весь экзаменационный предмет", – говорит Марианна Кубрава.Она отмечает, что весть о смерти Сергея Бганба опечалила всех, так как он был достойным человеком, справедливым. "Не за каждого можно так сказать. С ним ушло что-то родное", – сказала Кубрава.Сергей Бганба родился 18 сентября 1933 года в селе Бзыбь. Окончил Саратовский юридический институт, более 40 лет проработал в системе прокуратуры. Был первым заместителем и помощником генпрокурора Абхазии (1993–1998 года).С 1998 года преподавал на кафедре уголовного права и процесса юрфака АГУ. В 2010 году стал доцентом кафедры. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Он автор книги "О тех, кого помню... Воспоминания", вышедшей в 2015 году. Сергея Бганба похоронят 8 июля в Нижней Эшере.
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Бадрак Авидзба
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Бадрак Авидзба
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общество, юристы, генпрокуроры
На страже закона: вспоминая Сергея Бганба
15:15 07.07.2022 (обновлено: 15:36 07.07.2022)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Заслуженный юрист Абхазской АССР, проработавший прокурором более 40 лет, старший советник юстиции, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергей Бганба скончался 6 июля на 89-м году жизни.
О том, каким его запомнят друзья и коллеги, читайте в материале Sputnik.
Не допускавший несправедливости
Вспоминая ушедшего из жизни заслуженного юриста Абхазии и своего друга Сергея Бганба, председатель Коллегии адвокатов Константин Чагава отметил, что он был высоким профессионалом. Они были знакомы 45 лет.
"Сергей Дугужевич работал во всех структурах правоохранительных органов Абхазии, в основном в прокуратуре во времена Абхазской АССР и в Генеральной прокуратуре. Это был большой юрист, знаток своего дела, кроме занятия практической деятельностью, он еще преподавал в университете до своей кончины. Не стало великого человека, я сочувствую всем родным и всей Абхазии", – подчеркнул Чагава.
Продолжая свою мысль, Чагава добавил, что Сергея Бганба отличало его обостренное чувство справедливости.
"Он работал в должности заместителя генерального прокурора и, выполняя свою работу, никогда не допускал несправедливости. Если материалами дела было доказано, что человек совершил преступление, Сергей Дугужевич, конечно, принимал все меры, чтобы преступник был наказан. Но невиновного он никогда не наказывал и никогда не совершал беззакония", – заметил председатель Коллегии адвокатов.
Как друг и товарищ он был исключительным человеком. Сергей Дугужевич всегда был рад оказать помощь людям, дать совет тем, кто нуждался в нем, продолжил юрист.
Чагава также подчеркнул, что очень многие воспитанники Сергея Бганба работают сегодня в Палате адвокатов Абхазии, и все до единого отзываются о нем исключительно хорошо: он давал хорошие знания, ибо понимал, что новое поколение, которое получает образование, – это наше будущее.
Добрый и внимательный преподаватель
Уход из жизни Сергея Бганба с грустью восприняли и те, кому он передавал свои знания в АГУ. В их числе сотрудница информационного агентства Sputnik Абхазия Марианна Кубрава.
"Сергей Дугужевич преподавал нам уголовное право. Это был самый добрый преподаватель за четыре года учебы в АГУ на юридическом факультете. К студенткам он обращался уменьшительно-ласкательно "внученька", был не как преподаватель, а правда, как добрый, теплый, внимательный дедушка, и так к каждому студенту", – поделилась она.
"Он мог назвать и процитировать каждую статью, любой ее пункт, не открывая книгу. Рассказывал нам об уголовных делах из своей практики, мог вспомнить, какой была погода в тот день, лет 10-20 назад, кто во что был одет, каждая деталь всплывала в его памяти, как будто это было вчера. На оценки никогда не был жадным, на экзаменах позволял списывать, либо подсаживался рядом, чтобы подсказать, и мог даже рассказать и расписать почти весь экзаменационный предмет", – говорит Марианна Кубрава.
Она отмечает, что весть о смерти Сергея Бганба опечалила всех, так как он был достойным человеком, справедливым. "Не за каждого можно так сказать. С ним ушло что-то родное", – сказала Кубрава.
Сергей Бганба родился 18 сентября 1933 года в селе Бзыбь. Окончил Саратовский юридический институт, более 40 лет проработал в системе прокуратуры. Был первым заместителем и помощником генпрокурора Абхазии (1993–1998 года).
С 1998 года преподавал на кафедре уголовного права и процесса юрфака АГУ. В 2010 году стал доцентом кафедры. Награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Он автор книги "О тех, кого помню... Воспоминания", вышедшей в 2015 году. Сергея Бганба похоронят 8 июля в Нижней Эшере.