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Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку
Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку
Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T14:44+0300
2022-07-07T14:44+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.Отставке премьера предшествовал правительственный кризис на фоне череды скандалов: за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе министры финансов и здравоохранения. Члены правительства заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его политикой.Триггером послужил пьяный дебош бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, которого назначил глава британского правительства.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
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Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку
14:44 07.07.2022 (обновлено: 15:18 07.07.2022)
Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
Отставке премьера предшествовал правительственный кризис на фоне череды скандалов: за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе министры финансов и здравоохранения. Члены правительства заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его политикой.
Триггером послужил пьяный дебош бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, которого назначил глава британского правительства.
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.