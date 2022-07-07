https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/premer-velikobritanii-boris-dzhonson-obyavil-ob-ukhode-v-otstavku-1040115597.html

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку

Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T14:44+0300

2022-07-07T14:44+0300

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.Отставке премьера предшествовал правительственный кризис на фоне череды скандалов: за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе министры финансов и здравоохранения. Члены правительства заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его политикой.Триггером послужил пьяный дебош бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, которого назначил глава британского правительства.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.

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в мире, великобритания, новости, борис джонсон