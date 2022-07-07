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Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной кампании

Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной кампании

Инициаторы общественной кампании по привлечению внимания к проблемам абхазского языка провели круглый стол по итогам проекта. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июл – Бадрак Авидзба. Подведены итоги общественной кампании "apsua.lang", направленной на привлечение внимания к проблемам абхазского языка современными способами и методами его изучения.Идея принадлежит трем молодым людям – Наале Чачхалия, Астану Хашиг и Валерии Аршба. "Мы не ставили каких-то глубоких и грандиозных целей, основной задачей было исследовать проблему изучения и популяризация абхазского языка в обществе", –рассказала Аршба.На круглом столе инициаторы решили рассказать о результатах своей работы и понять, почему проблема родного языка существует и как государственные и частные структуры могут взаимодействовать для ее решения, в чем может быть полезна молодежь.Организаторы создали страницу в соцсети под названием "apsua.lang", делали публикации, призванные привлечь интерес к национальному языку, проводили различные активности, к примеру, подписчикам предлагали проговорить абхазские скороговорки, и тем, у кого это получалось, вручали подарки. Там же, в соцсети, проводили показы фильмов и мультиков, продублированных на абхазский язык. По словам девушки, большое количество людей просматривает публикации и делятся ими.Так, на странице "apsua.lang" можно узнать о Сабине Кетия, которая занимается созданием игрушек, говорящих на абхазском языке; об Астамуре Квициния –мультипликаторе, авторе мультика "Геройства Абраскила", который рисует и комиксы; а также об Амре Лакоя, которая организовала в Гудауте бесплатные курсы по изучению абхазского языка.Резюмируя встречу, Аршба отметила, что выявлена проблема в слабом освещении деятельности различных структур, инициаторы общественной кампании выразили готовность исправить эту ситуацию.Поддержку в проведении общественной кампании молодежи оказал Благотворительный фонд социально-культурных инициатив.

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