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Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной кампании
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной кампании
Инициаторы общественной кампании по привлечению внимания к проблемам абхазского языка провели круглый стол по итогам проекта. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 июл – Бадрак Авидзба. Подведены итоги общественной кампании "apsua.lang", направленной на привлечение внимания к проблемам абхазского языка современными способами и методами его изучения.Идея принадлежит трем молодым людям – Наале Чачхалия, Астану Хашиг и Валерии Аршба. "Мы не ставили каких-то глубоких и грандиозных целей, основной задачей было исследовать проблему изучения и популяризация абхазского языка в обществе", –рассказала Аршба.На круглом столе инициаторы решили рассказать о результатах своей работы и понять, почему проблема родного языка существует и как государственные и частные структуры могут взаимодействовать для ее решения, в чем может быть полезна молодежь.Организаторы создали страницу в соцсети под названием "apsua.lang", делали публикации, призванные привлечь интерес к национальному языку, проводили различные активности, к примеру, подписчикам предлагали проговорить абхазские скороговорки, и тем, у кого это получалось, вручали подарки. Там же, в соцсети, проводили показы фильмов и мультиков, продублированных на абхазский язык. По словам девушки, большое количество людей просматривает публикации и делятся ими.Так, на странице "apsua.lang" можно узнать о Сабине Кетия, которая занимается созданием игрушек, говорящих на абхазском языке; об Астамуре Квициния –мультипликаторе, авторе мультика "Геройства Абраскила", который рисует и комиксы; а также об Амре Лакоя, которая организовала в Гудауте бесплатные курсы по изучению абхазского языка.Резюмируя встречу, Аршба отметила, что выявлена проблема в слабом освещении деятельности различных структур, инициаторы общественной кампании выразили готовность исправить эту ситуацию.Поддержку в проведении общественной кампании молодежи оказал Благотворительный фонд социально-культурных инициатив.
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абхазский язык, новости

Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной кампании

20:03 07.07.2022 (обновлено: 10:44 08.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инициаторы общественной кампании по привлечению внимания к проблемам абхазского языка провели круглый стол по итогам проекта.
СУХУМ, 7 июл – Бадрак Авидзба. Подведены итоги общественной кампании "apsua.lang", направленной на привлечение внимания к проблемам абхазского языка современными способами и методами его изучения.
Идея принадлежит трем молодым людям – Наале Чачхалия, Астану Хашиг и Валерии Аршба.
"Мы не ставили каких-то глубоких и грандиозных целей, основной задачей было исследовать проблему изучения и популяризация абхазского языка в обществе", –рассказала Аршба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании
© Sputnik / Томас Тхайцук
На круглом столе инициаторы решили рассказать о результатах своей работы и понять, почему проблема родного языка существует и как государственные и частные структуры могут взаимодействовать для ее решения, в чем может быть полезна молодежь.
Организаторы создали страницу в соцсети под названием "apsua.lang", делали публикации, призванные привлечь интерес к национальному языку, проводили различные активности, к примеру, подписчикам предлагали проговорить абхазские скороговорки, и тем, у кого это получалось, вручали подарки. Там же, в соцсети, проводили показы фильмов и мультиков, продублированных на абхазский язык. По словам девушки, большое количество людей просматривает публикации и делятся ими.

"Важным моментом нашей общественной кампании было озвучивание и информационное освещение маленьких проектов частных лиц, которые реализуются в Абхазии в области изучения языка. Такие проекты имеют большое значение, и мы постарались собрать их в одном месте на нашем аккаунте", – рассказала инициатор общественной кампании.

Так, на странице "apsua.lang" можно узнать о Сабине Кетия, которая занимается созданием игрушек, говорящих на абхазском языке; об Астамуре Квициния –мультипликаторе, авторе мультика "Геройства Абраскила", который рисует и комиксы; а также об Амре Лакоя, которая организовала в Гудауте бесплатные курсы по изучению абхазского языка.
Резюмируя встречу, Аршба отметила, что выявлена проблема в слабом освещении деятельности различных структур, инициаторы общественной кампании выразили готовность исправить эту ситуацию.
Поддержку в проведении общественной кампании молодежи оказал Благотворительный фонд социально-культурных инициатив.
© Sputnik / Томас Тхайцук Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
Привлечь внимание к абхазскому языку: подведены итоги общественной компании
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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