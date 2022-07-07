https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/samyy-dorogoy-v-mire-preparat-zolgensma-ofitsialno-poyavilsya-v-rossii-1040110629.html

Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" официально появился в России

Стоимость одной инъекции "Золгенсма", которой достаточно для лечения СМА у детей, колеблется от 2,1 до 2,5 миллиона долларов 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T12:40+0300

2022-07-07T12:40+0300

2022-07-07T13:14+0300

в мире

россия

новости

здоровье

дети

лекарства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040111001_0:136:2573:1583_1920x0_80_0_0_c960ae62de1d4e07290a5f7abadd7a3b.jpg

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии официально появился в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.Это одно из трех существующих лекарств, которые применяют при СМА – редкого генетического смертельного заболевания. Для лечения ребенка достаточно одного укола.Первые упаковки "Золгенсма" уже получили маркировку через систему "Честный знак" и поступили в гражданский оборот, три из них использовали в московских клиниках.Минздрав России зарегистрировал препарат в конце 2021 года. Лекарство выпускает швейцарская компания Novartis, стоимость одной дозы — более двух миллионов долларов.Система цифровой маркировки "Честный знак" работает в России с 2019 года.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, здоровье, дети, лекарства