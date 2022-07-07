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Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" официально появился в России
Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" официально появился в России
Стоимость одной инъекции "Золгенсма", которой достаточно для лечения СМА у детей, колеблется от 2,1 до 2,5 миллиона долларов 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T12:40+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии официально появился в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.Это одно из трех существующих лекарств, которые применяют при СМА – редкого генетического смертельного заболевания. Для лечения ребенка достаточно одного укола.Первые упаковки "Золгенсма" уже получили маркировку через систему "Честный знак" и поступили в гражданский оборот, три из них использовали в московских клиниках.Минздрав России зарегистрировал препарат в конце 2021 года. Лекарство выпускает швейцарская компания Novartis, стоимость одной дозы — более двух миллионов долларов.Система цифровой маркировки "Честный знак" работает в России с 2019 года.
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в мире, россия, новости, здоровье, дети, лекарства
Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" официально появился в России
12:40 07.07.2022 (обновлено: 13:14 07.07.2022)
Стоимость одной инъекции "Золгенсма", которой достаточно для лечения СМА у детей, колеблется от 2,1 до 2,5 миллиона долларов
СУХУМ, 7 июл – Sputnik.
Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии официально появился в России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.
Это одно из трех существующих лекарств, которые применяют при СМА – редкого генетического смертельного заболевания. Для лечения ребенка достаточно одного укола.
Первые упаковки "Золгенсма" уже получили маркировку через систему "Честный знак" и поступили в гражданский оборот, три из них использовали в московских клиниках.
Минздрав России зарегистрировал препарат в конце 2021 года. Лекарство выпускает швейцарская компания Novartis, стоимость одной дозы — более двух миллионов долларов.
Система цифровой маркировки "Честный знак" работает в России с 2019 года.