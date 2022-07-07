https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/takie-obstoyatelstva-shat-ipa-i-kvarchiya-o-parallelnom-importe-1039953327.html

Такие обстоятельства: Шат-ипа и Кварчия о параллельном импорте

Такие обстоятельства: Шат-ипа и Кварчия о параллельном импорте

Экономист, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа и член Общественной палаты, предприниматель Абесалом Кварчия поделились мнением о том, как легализация параллельного... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T10:02+0300

2022-07-07T10:02+0300

2022-07-07T10:02+0300

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Такие обстоятельства: Шат-ипа и Кварчия о параллельном импорте Такие обстоятельства: Шат-ипа и Кварчия о параллельном импорте

Президент России Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт: он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей.После введения западных санкций этот механизм используют для насыщения российского рынка дефицитными и оригинальными товарами.В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронику (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовую технику (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.Что такое параллельный импорт, как его легализация скажется на бизнесе в России, открывает ли эта мера новые возможности предпринимателям Абхазии, рассказали радио Sputnik кандидат экономических наук, сотрудник ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа и член Общественной палаты, предприниматель Абесалом Кварчия.Гости в студии отметили, что в Абхазии с 1990-х годов применяется такая мера, как параллельный импорт, так как страна не признана международным сообществом, дилерам известных в мире брендов не разрешали продавать продукцию в республике."Мы тоже подвергались дискриминации. Российскому дилеру компании Pepsi или Mars не разрешали продавать продукцию в Абхазии, заключать контракты. Мы же были и сегодня находимся под санкциями. Теперь у них руки развязаны, они не имеют никаких обязательств перед правообладателями этого бренда. Я могу купить у китайского, турецкого, тайваньского посредника и продать без определенных проблем. Для людей это будет лучше и цена дешевле. Да, там посредник, но правообладатель такую маржу накручивал, была монополия, естественно, произойдет демонополизация, и снижение цен", – считает Абесалом Кварчия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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