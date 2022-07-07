https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/vypuskniki-2022-skolko-chelovek-okonchili-shkoly-abkhazii-1040102959.html

Выпускники 2022: сколько человек окончили школы Абхазии

Выпускники 2022: сколько человек окончили школы Абхазии

В 2022 году школы Абхазии окончили 1848 человек, 12 из них – на медаль. Девять учеников получили золотые медали, трое – серебряные. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T12:00+0300

2022-07-07T12:00+0300

2022-07-07T12:04+0300

в абхазии

мультимедиа

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/07/1040106204_135:269:724:601_1920x0_80_0_0_8b6a38e249e12c68b90b7734aa81a67b.png

В 2022 году школы Абхазии окончили 1848 человек, 12 из них – на медаль. Девять учеников получили золотые медали, трое – серебряные. Торжественная церемония вручения медалей прошла 2 июля В Государственной филармонии имени Раждена Гумба. Вручал медали министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.Семеро награжденных – это столичные школьники. У Сарии Аргун, Дарьи Ситниковой, Анны Амичба, Саида Берулава и Николь Адлейба золотые медали, у Дианы Кюльян и Арминэ Зазян - серебряные.Двое медалисток, Лана Дбар, награжденная серебряной медалью, и Диана Бостанджян, получившая золотую медаль, – выпускницы Пицундской школы №2.Анаида Чолохян и Хибла Шат-ипа, получившие золотую и серебряную медали соответственно, окончили школу №2 города Ткуарчала.Еще одна медалистка Мадина Амичба окончила школу села Джгерда.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, инфографика, инфографика