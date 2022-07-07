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Выпускники 2022: сколько человек окончили школы Абхазии
Выпускники 2022: сколько человек окончили школы Абхазии
В 2022 году школы Абхазии окончили 1848 человек, 12 из них – на медаль. Девять учеников получили золотые медали, трое – серебряные. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T12:00+0300
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В 2022 году школы Абхазии окончили 1848 человек, 12 из них – на медаль. Девять учеников получили золотые медали, трое – серебряные. Торжественная церемония вручения медалей прошла 2 июля В Государственной филармонии имени Раждена Гумба. Вручал медали министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.Семеро награжденных – это столичные школьники. У Сарии Аргун, Дарьи Ситниковой, Анны Амичба, Саида Берулава и Николь Адлейба золотые медали, у Дианы Кюльян и Арминэ Зазян - серебряные.Двое медалисток, Лана Дбар, награжденная серебряной медалью, и Диана Бостанджян, получившая золотую медаль, – выпускницы Пицундской школы №2.Анаида Чолохян и Хибла Шат-ипа, получившие золотую и серебряную медали соответственно, окончили школу №2 города Ткуарчала.Еще одна медалистка Мадина Амичба окончила школу села Джгерда.
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Sputnik Абхазия
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мультимедиа, инфографика, инфографика
Выпускники 2022: сколько человек окончили школы Абхазии
12:00 07.07.2022 (обновлено: 12:04 07.07.2022)
В 2022 году школы Абхазии окончили 1848 человек, 12 из них – на медаль. Девять учеников получили золотые медали, трое – серебряные.
Торжественная церемония вручения медалей прошла 2 июля В Государственной филармонии имени Раждена Гумба. Вручал медали министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.
Семеро награжденных – это столичные школьники. У Сарии Аргун, Дарьи Ситниковой, Анны Амичба, Саида Берулава и Николь Адлейба золотые медали, у Дианы Кюльян и Арминэ Зазян - серебряные.
Двое медалисток, Лана Дбар, награжденная серебряной медалью, и Диана Бостанджян, получившая золотую медаль, – выпускницы Пицундской школы №2.
Анаида Чолохян и Хибла Шат-ипа, получившие золотую и серебряную медали соответственно, окончили школу №2 города Ткуарчала.
Еще одна медалистка Мадина Амичба окончила школу села Джгерда.