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Бжания провел совещание по реализации Инвестпрограммы 2020-2022

Бжания провел совещание по реализации Инвестпрограммы 2020-2022

СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с правительством и главами районных и городских администраций по... 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T18:45+0300

2022-07-08T18:45+0300

2022-07-08T19:33+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с правительством и главами районных и городских администраций по реализации Инвестпрограммы 2020-2022 годов. Основным докладчиком выступил глава УКС Тимур Агрба. По его словам, общий лимит финансирования на три года составил 3 миллиарда 848 миллионов рублей. Лимит 2020 года - 1 миллиард 310 миллионов рублей, отработан на 99%, 2021 года - 1 миллиард 188 миллионов рублей, отработан на 85%, 2022 года - 1 миллиард 350 миллионов рублей, отработан на 42%. Всего в Инвестпрограмму 2020-2022 включено 96 объектов, из которых 68 уже ввели в эксплуатацию. До декабря 2022 года планируют завершить еще 26 объектов. Два проекта перейдут в Инвестпрограмму 2023- 2025 годов.Затем Агрба привел данные по запланированным и уже реализованным проектам Инвестпрограммы 2020-2022 по каждому району Абхазии с указанием стоимости всех работ. Однако Аслан Бжания высказал замечание, что некоторые цифры некорректны и дал поручение пересмотреть документ и представить его с поправками.

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новости, экономика, ремонт, восстановление