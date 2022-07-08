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Бывший премьер Японии Синдзо Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением
Бывший премьер Японии Синдзо Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением
Нападение было совершено в пятницу около 11:30 по токийскому времени. 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T08:30+0300
2022-07-08T08:30+0300
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение во время его выступления в городе Нара, политик ранен, передают СМИ.Злоумышленник дважды выстрелил в бывшего японского премьера, после чего политик упал, получив ранение.Нападение совершил 40-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший военный моряк. Полиция задержала его на месте преступления, он не оказал сопротивления. Из первых показаний подозреваемого следует, что он был недоволен политикой Абэ и собирался убить его.Политика госпитализировали на вертолете, он без сознания. Врачи не давали комментариев о его состоянии. По данным СМИ, Абэ не подает признаков жизни и находится в состоянии "остановки сердца и легких".Предварительно экс-премьер получил огнестрельное ранение в шею справа, кровотечение наблюдалось в области шеи, а также в районе груди слева.
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в мире, новости, япония
Бывший премьер Японии Синдзо Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением
08:30 08.07.2022 (обновлено: 10:14 08.07.2022)
Нападение было совершено в пятницу около 11:30 по токийскому времени.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение во время его выступления в городе Нара, политик ранен, передают СМИ.
Злоумышленник дважды выстрелил в бывшего японского премьера, после чего политик упал, получив ранение.
Нападение совершил 40-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший военный моряк. Полиция задержала его на месте преступления, он не оказал сопротивления. Из первых показаний подозреваемого следует, что он был недоволен политикой Абэ и собирался убить его.
Политика госпитализировали на вертолете, он без сознания. Врачи не давали комментариев о его состоянии. По данным СМИ, Абэ не подает признаков жизни и находится в состоянии "остановки сердца и легких".
Предварительно экс-премьер получил огнестрельное ранение в шею справа, кровотечение наблюдалось в области шеи, а также в районе груди слева.