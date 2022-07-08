https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/byvshiy-premer-yaponii-sindzo-abe-gospitalizirovan-s-ognestrelnym-raneniem-1040128068.html

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением

Нападение было совершено в пятницу около 11:30 по токийскому времени. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T08:30+0300

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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение во время его выступления в городе Нара, политик ранен, передают СМИ.Злоумышленник дважды выстрелил в бывшего японского премьера, после чего политик упал, получив ранение.Нападение совершил 40-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший военный моряк. Полиция задержала его на месте преступления, он не оказал сопротивления. Из первых показаний подозреваемого следует, что он был недоволен политикой Абэ и собирался убить его.Политика госпитализировали на вертолете, он без сознания. Врачи не давали комментариев о его состоянии. По данным СМИ, Абэ не подает признаков жизни и находится в состоянии "остановки сердца и легких".Предварительно экс-премьер получил огнестрельное ранение в шею справа, кровотечение наблюдалось в области шеи, а также в районе груди слева.

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