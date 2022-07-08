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Чагава о Сергее Бганба: был открыт для каждого, кто нуждался в нем

Чагава о Сергее Бганба: был открыт для каждого, кто нуждался в нем

О том, каким человеком и юристом был Сергей Бганба, каким жизненным принципам он следовал, в эфире радио Sputnik рассказал его коллега, юрист, Константин... 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T10:15+0300

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Чагава о Сергее Бганба: был открыт для каждого, кто нуждался в нем Чагава о Сергее Бганба: был открыт для каждого, кто нуждался в нем

Сегодня в Абхазии прощаются с Заслуженным юристом Абхазской АССР, старшим советником юстиции, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени Сергеем Бганба. Вспоминая коллегу, юрист Константин Чагава сказал, что с Сергеем Бганба он был знаком более 40 лет."Сергей Бганба был великим человеком и великим юристом. Он работал во всех структурах правоохранительных органов Абхазии, но в основном в прокуратуре. Это был большой юрист, знаток своего дела", – отметил Чагава.Говоря об отношении Сергея Бганба к людям, Константин Чагава сказал, что главным девизом для него была "справедливость""Сергей был человеком справедливым. Никогда не допускал беззаконья. Он всегда был доступным, не отказывал в общении людям, не говорил, что занят, не закрывался в кабинете, не загораживал себя охраной. Был открыт для каждого, кто нуждался в нем", – сказал Чагава.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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