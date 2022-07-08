https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/eks-premer-yaponii-sindzo-abe-skonchalsya-posle-sovershennogo-na-nego-napadeniya-1040132455.html

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения

Обвиняемый в покушении на Синдзо Абэ дал первые показания, в которых он признался, что хотел убить политика. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T12:02+0300

2022-07-08T12:02+0300

2022-07-08T12:17+0300

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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Раненный при покушении бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице, сообщают местные СМИ.За жизнь политика боролись в больнице Медицинского университета Нары. Абэ было 67 лет.Нападение было совершено около 11:30 по местному времени в японском городе Нара во время его уличного выступления. Стрелок, 41-летний Тэцуя Ямагами, находясь за спиной политика, дважды выстрелил с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. Экс-премьер получил огнестрельное ранение в шею справа, кровь шла из шеи и из груди слева. По данным полиции, сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".

https://sputnik-abkhazia.ru/20200829/Dva-dnya-v-Abkhazii-Sindzo-Abe-v-Strane-Dushi-1026457789.html

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в мире, япония, синдзо абэ, новости, покушения