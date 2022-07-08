https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/gitsba-o-roli-v-premernom-spektakle-gelikon-opera-odna-iz-ekstremalno-slozhnykh-1040144396.html

Гицба о роли в премьерном спектакле "Геликон-опера": одна из экстремально сложных

Гицба о роли в премьерном спектакле "Геликон-опера": одна из экстремально сложных

О роли в опере Верди "Аида" в премьерном спектакле на сцене "Геликон опера", что она значит в карьере певицы в эфире радио Sputnik рассказала Народная артистка... 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T17:57+0300

2022-07-08T17:57+0300

2022-07-08T17:57+0300

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геликон-опера

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подкасты

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Гицба о роли в премьерном спектакле "Геликон-опера": одна из экстремально сложных Гицба о роли в премьерном спектакле "Геликон-опера": одна из экстремально сложных

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" завершает 32-й сезон премьерой оперы Джузеппе Верди "Аида". Спектакль показывали с 28 июня по 1 июля, а с 4 по 8 июля проходит вторая серия премьерного блока.Опера "Аида" вернулась в "Геликон" в новом обличье, с первого ее появления в репертуаре театра прошло 26 лет. Режиссёр постановки Дмитрий Бертман, а заглавную роль в спектакле исполнила Народная артистка Абхазии и заслуженная артистка РФ Алиса Гицба.Опера "Аида", по словам артистки, для нее родная, так она исполняла ее и в 1996 году, в премьерном спектакле еще до реконструкции музыкального театра "Геликон- опера".Говоря о новой постановке, в эфире радио Sputnik Алиса Гицба отметила, что была проделана сложная и кропотливая работа, которая потребовала полной отдачи сил."Я про все партии говорю, что они очень сложные, но "Аида", наверное, одна из самых экстремально сложных. Пожалуй, из вердиевских партий, это самая сложная, потому что для ее исполнения нужно абсолютное владение голосом. Я старалась выступить на пике своей вокальной формы, а так как я перфекционист, всегда собой недовольна, понимаю, что мне есть куда расти. И это такая партия, сколько над ней не работай, всегда остается поле для творчества и для совершенствования", - сказала Гицба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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культура, премьера, геликон-опера, джузеппе верди, подкасты, аудио