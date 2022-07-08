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Инспекторы ГИМС провели рейд в акватории Гагры
Инспекторы ГИМС провели рейд в акватории Гагры
ГИМС МЧС Абхазии продолжает рейды в акватории республики во время купального сезона. 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T19:36+0300
2022-07-08T19:36+0300
2022-07-08T19:36+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели инспекцию прибрежной зоны от Гагры до Цандрыпша, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Отмечается, что всего проверили около десятка гидроциклов. С документацией у владельцев все оказалось в порядке, но инспекторы выявили нарушения скоростного режима и предупредили об ответственности и штрафах."Морские" рейды в Абхазии проводятся регулярно и в зимнее, и в летнее время.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, новости
Инспекторы ГИМС провели рейд в акватории Гагры
ГИМС МЧС Абхазии продолжает рейды в акватории республики во время купального сезона.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели инспекцию прибрежной зоны от Гагры до Цандрыпша, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Отмечается, что всего проверили около десятка гидроциклов. С документацией у владельцев все оказалось в порядке, но инспекторы выявили нарушения скоростного режима и предупредили об ответственности и штрафах.
"Морские" рейды в Абхазии проводятся регулярно и в зимнее, и в летнее время.