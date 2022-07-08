https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/inspektory-gims-proveli-reyd-v-akvatorii-gagry-1040148203.html

Инспекторы ГИМС провели рейд в акватории Гагры

Инспекторы ГИМС провели рейд в акватории Гагры

ГИМС МЧС Абхазии продолжает рейды в акватории республики во время купального сезона. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T19:36+0300

2022-07-08T19:36+0300

2022-07-08T19:36+0300

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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели инспекцию прибрежной зоны от Гагры до Цандрыпша, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Отмечается, что всего проверили около десятка гидроциклов. С документацией у владельцев все оказалось в порядке, но инспекторы выявили нарушения скоростного режима и предупредили об ответственности и штрафах."Морские" рейды в Абхазии проводятся регулярно и в зимнее, и в летнее время.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс абхазии, новости