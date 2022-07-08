https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/koster-na-gore-proshloe-i-nastoyaschee-kreposti-v-sele-abgarkhuk-1040131359.html

"Костер на горе": прошлое и настоящее крепости в селе Абгархук

"Костер на горе": прошлое и настоящее крепости в селе Абгархук

Около 10 лет назад несколько жителей Абхазии открыли миру древнюю крепость в селе Абгархук, куда теперь заезжают экскурсионные группы. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T11:43+0300

2022-07-08T11:43+0300

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О том, где расположена крепость и что она собой представляет, почему о ней мало сведений и что пишут историки, по какой причине поток туристов туда уменьшается и как исправить эту проблему, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Абахуаца и окрестностиОколо десяти лет назад у въезда в села Абгархук и Ачандара по республиканской трассе появилась вывеска "Крепость VI-VIII веков", но далеко не все ученые согласны с этой датировкой. Небольшой металлический знак все еще стоит на том же месте и завлекает жителей страны и туристов посетить местную древнюю цитадель.Историческое название абгархукской крепости Абахуаца (Абахуамца), что переводится с абхазского как "костер на горе", она расположена на отвесной скале в восточной части села над рекой Аапста. Эта возвышенность со всех сторон окружена обрывом, а территория вокруг утопает в зелени и напоминает пейзажи вдоль тропинки от мгудзырхуского форелевого хозяйства к выбитым в скале монашеским кельям.Путь к крепости пролегает по извилистому коридору из каменных глыб выше человеческого роста, которые уже давно находятся в плотных "объятиях" мха. Пройдя по выбитым в скале ступенькам и еще немного поднявшись по железной лестнице, мы оказались во дворе крепости. В глаза сразу бросилась полуразрушенная башня с бойницами и входом. Судя по всему, построена она была из каменных кусков, выбитых в самой скале.Башня окружена крепостными стенами, возведенными из тех же камней. Вид с этой точки открывается завораживающий. Село как на ладони, и отлично просматриваются стратегические для древности пути. Есть версия, что Абахуаца находится примерно на одной диагонали с Анакопийской крепостью в Новом Афоне, и они могли сообщаться между собой сигнальными огнями.Противнику определенно приходилось непросто пройти эту территорию и остаться незамеченным, не говоря уже о захвате крепости, так как преимущество явно было на стороне обороняющихся за счет труднодоступной местности и возможности наносить удары с высоты. Правда, никаких следов о наличии там воды мы не обнаружили, что могло стать действенным рычагом давления на воинов при длительной осаде. Но история об этом умалчивает.Научные сведенияОб Абгархукской крепости известно немного, и она в своих стенах все еще хранит много тайн. На ее территории никогда не проводились раскопки, но выдающийся абхазский историк Юрий Воронов упоминает Абахуаца в своей книге "В мире архитектурных памятников Абхазии".В частности он написал, что периметр извилистых крепостных стен до 140 метров, высота их местами достигает трех- четырех метров. В юго-восточном углу ограды видно окно-бойницу. Рядом справа высятся покрытые плющом стены восьмиметровой башни. Во второй этаж попадали снаружи по приставной лестнице через узкую дверь, а в третий – через люк в деревянном перекрытии. Древнейшие находки в крепости Абахуаца –керамика, наконечники стрел, относящиеся к раннему средневековью.Абахуаца – не единственная крепость в том селе, пишет в своих трудах Воронов. Есть еще одна, которую местные жители называют Мушба."Весьма любопытный памятник раннесредневековой фортификации. Крепость расположена на скалистом утесе между реками Дохуарта и Жбаарта, в трех километрах севернее центра села. Тропинка, ведущая через лес, по краю обрыва, приводит к восточной башне, в которой находится вход в крепость, приподнятый на два с половиной метра от земли. В дверном проеме видны отпечатки массивных деревянных брусьев, а за ним открывается небольшая комната, из которой еще один проем выводит на крепостной двор. Внутри крепостных стен, протянувшихся на 120 метров, видны развалины нескольких каменных строений", – уточняет в своей книге историк.В Мушба, (кстати, в Абхазии довольна распространена такая фамилия - прим. авт.), также обнаружен потайной вход, связывавший крепость с внешним миром в случае осады. Узкая тропка спускается по естественному разлому скалы к ее основанию. Ход этот в народе прозвали "царской лестницей"."Зажечь огонь"Замби Зухба и двое его единомышленников 12 лет назад решили открыть Абахуаца для посетителей. То, что такая местность и такой объект были скрыты от людских глаза, они сочли исторической несправедливостью. Работы было непочатый край.В 2010 году Зухба с товарищами вплотную занялись вопросом о возрождении этого туристического маршрута. Поначалу искали инвесторов в России, но никто так и не смог помочь. У государства тоже не нашлось финансовых возможностей. Стало ясно, что рассчитывать можно только на свои силы.Два месяца заняли работы по расчистке территории от деревьев и зарослей, этим занимались гастарбайтеры по ежедневной оплате. Частично восстановили оставшуюся часть сторожевой башни, разбили зоны отдыха у подножья скалы, установили ворота, торговые точки и украсили эти зоны разными атрибутами абхазского быта, а также ручными изделиями из дерева."Мы заручились согласием от Министерства культуры и выполнили весь этот объем работы. Сколько именно денег у нас на это ушло по тем временам, сейчас уже сказать не могу, но очень много. Отремонтировали дорогу, и люди сами стали к нам ездить. Мы к тому времени даже не успели все расчистить", – рассказал действующий директор крепости Абахуаца.Новое туристическое направление дало импульс для развития села. Персонал нанимали из числа местных жителей, а у многих крестьян появилась возможность продавать свою продукцию, условно говоря, у крыльца своих домов. Даже появился небольшой рынок на пути следования гостей к крепости.Зухба с сожалением отметил, что из года в год поток туристов становится все меньше. Связано это с состоянием дороги, протяженность которой около четырех километров. Сегодня проехать по ней на легковом автомобиле довольно непросто и даже нежелательно."Многие разворачиваются на полпути, потому что дорога пришла в негодность. Сейчас в основном к нам добираются только на внедорожниках. В правительстве нам обещали ее отремонтировать. Насколько помню, обойдется это государству в три миллиона рублей", – уточнил он.Директор крепости также рассказал, что ему не раз приходилось прогонять черных копателей. На территории крепости не проводили археологические раскопки, и там явно есть чем поживиться. Зухба сам случайно находил наконечники стрел и керамические изделия, которые он пока хранит у себя дома. Он надеется, что когда-нибудь ученые проведут там полноценные поиски и удастся построить музей, где будут выставлены все найденные артефакты ."Моя мечта провести реставрацию крепости, как было сделано с Анакопийской крепостью. Вы ведь видели, какая красота получилась? Здесь будет не хуже. О музее тоже давно думаю, и, даст бог, это тоже получится", – поделился планами Зухба.Билет в Абахуаца стоит 150 рублей. Путешествие проходит в сопровождении Астамура, чей дом находится вблизи цитадели. Он следит за безопасностью посетителей и показывает им дорогу. По его рассказу, все гости крепости остаются под большим впечатлением от увиденного и уезжают в позитивном расположении духа. Правда, за июнь к ним почти никто не приезжал. В прошлом сезоне туристов было ощутимо больше.

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культура, история, гудаутский район