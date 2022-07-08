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Онищенко о COVID-19 в мире: идет резкое нарастание заболеваемости

Онищенко о COVID-19 в мире: идет резкое нарастание заболеваемости

Известный российский эпидемиолог, академик РАМН и РАН Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik отметил, что COVID-19 еще может преподнести неприятные сюрпризы. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T14:51+0300

2022-07-08T14:51+0300

2022-07-08T14:51+0300

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Онищенко о COVID-19 в мире: идет резкое нарастание заболеваемости Онищенко о COVID-19 в мире: идет резкое нарастание заболеваемости

По данным только за 6 июля в мире выявлено более миллиона новых случаев заражения коронавирусом, заявил Онищенко в комментарии радио Sputnik. Всего же общее число заболевших составляет 551 миллион человек, сказал эксперт.При этом сутками ранее заразившихся было почти в два раза меньше, идет резкое нарастание заболеваемости, отметил он."Юго-Восточная Азия, которая сегодня является главным очагом беспокойства, непонятная ситуация в Северной Корее, Южная Корея бьет все рекорды по числу заболевших, островной Китай, Тайвань, Макао и континентальный Китай, американская ситуация тоже непростая – у них рост примерно по 170 тысяч за сутки. И сейчас в США уже 88 миллионов переболевших", – рассказал Онищенко на радио Sputnik Беларусь.Коронавирусная пандемия никуда не ушла. Главный очаг, откуда она может сейчас вновь вернуться – это Юго-Восточная Азия, сказал эпидемиолог."То есть круг замкнется, поэтому нам с вами нужно не гадать, когда она к нам вернется, а просто пойти и ревакцинироваться. И тогда мы с вами, выполнив конкретную миссию по отношению к своему здоровью, точно удалим, а может, даже и предотвратим возвращение коронавируса на нашу территорию", – отметил Онищенко.

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подкасты, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, аудио