Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
15:30 08.07.2022 (обновлено: 15:50 08.07.2022)
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса", – цитирует агентство председателя комитета Народного Cовета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной.
Положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования закона.
Депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики" в двух чтениях.