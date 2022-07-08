Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

"Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса", – цитирует агентство председателя комитета Народного Cовета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной.