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https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/parlament-dnr-otmenil-moratoriy-na-ispolnenie-smertnykh-prigovorov-1040140912.html
Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 08.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.Положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования закона.Депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики" в двух чтениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/siriya-predvaritelno-soglasna-uchastvovat-v-tribunale-nad-voennymi-prestupnikami-v-dnr-1040100816.html
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Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

15:30 08.07.2022 (обновлено: 15:50 08.07.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРатификация парламентом ДНР договора о дружбе с РФ
Ратификация парламентом ДНР договора о дружбе с РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Учитывая, что исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса", – цитирует агентство председателя комитета Народного Cовета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной.

Положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования закона.
Депутаты приняли закон "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики" в двух чтениях.
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