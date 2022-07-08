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Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" передали ВМФ России
Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" передали ВМФ России
Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки прошла на заводе "Севмаш" в Северодвинске. 08.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Первую подводную лодку спецназначения – носитель "Посейдонов" – "Белгород" торжественно передали Военно-морскому флоту России, сообщает РИА Новости.Многоцелевая исследовательская подводная лодка "Белгород" изготовлена на крупнейшем судостроительном предприятии России "Севмаш" в Северодвинске.По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии.Подлодка "Белгород" впервые была спущена на воду в 2019 году, это экспериментальная лодка для беспилотников "Посейдон". Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", все ее характеристики засекречены.Впервые о разработке беспилотников "Посейдон" объявил президент России Владимир Путин в 2018 году. Они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и способны поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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россия, вмф рф, вооружения, новости
Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" передали ВМФ России
14:55 08.07.2022 (обновлено: 15:16 08.07.2022)
Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки прошла на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
СУХУМ, 8 июл – Sputnik.
Первую подводную лодку спецназначения – носитель "Посейдонов" – "Белгород" торжественно передали Военно-морскому флоту России, сообщает РИА Новости
.
Многоцелевая исследовательская подводная лодка "Белгород" изготовлена на крупнейшем судостроительном предприятии России "Севмаш" в Северодвинске.
По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии.
Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО "ПО "Севмаш", инженеров и конструкторов АО "ЦКБ МТ "Рубин", специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий-смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки "Белгород" выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!
Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ России
Подлодка "Белгород" впервые была спущена на воду в 2019 году, это экспериментальная лодка для беспилотников "Посейдон". Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", все ее характеристики засекречены.
Впервые о разработке беспилотников "Посейдон" объявил президент России Владимир Путин в 2018 году. Они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и способны поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.