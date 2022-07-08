https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/pervogo-nositelya-poseydonov-podlodku-belgorod-peredali-vmf-rossii-1040138466.html

Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" передали ВМФ России

Первого носителя "Посейдонов" подлодку "Белгород" передали ВМФ России

Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки прошла на заводе "Севмаш" в Северодвинске. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T14:55+0300

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СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Первую подводную лодку спецназначения – носитель "Посейдонов" – "Белгород" торжественно передали Военно-морскому флоту России, сообщает РИА Новости.Многоцелевая исследовательская подводная лодка "Белгород" изготовлена на крупнейшем судостроительном предприятии России "Севмаш" в Северодвинске.По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, при создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии.Подлодка "Белгород" впервые была спущена на воду в 2019 году, это экспериментальная лодка для беспилотников "Посейдон". Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", все ее характеристики засекречены.Впервые о разработке беспилотников "Посейдон" объявил президент России Владимир Путин в 2018 году. Они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и способны поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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