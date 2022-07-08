https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/shamba-abkhaziya---vazhnyy-geostrategicheskiy-region-vsegda-v-gusche-sobytiy-1040143176.html

Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда в гуще событий

Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда в гуще событий

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба в эфире радио Sputnik прокомментировал рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями... 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T21:10+0300

2022-07-08T21:10+0300

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Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда оказывается в гуще событий Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда оказывается в гуще событий

В ходе встречи обсудили вопрос реализации "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия".Сегодняшняя геополитическая ситуация не может не беспокоить, ведь Абхазия важный геостратегический регион, сказал Шамба в эфире радио."То, что происходит на Украине - это процессы большой глобальной международной политики, но Абхазия, как обычно, во всех перипетиях международного масштаба всегда оказывается в гуще событий, потому как мы занимаем важный геостратегический регион. В этой связи много вопросов возникает по поводу нашей безопасности, в том числе и безопасности России", - отметил Шамба.Секретарь Совета безопасности Абхазии подчеркнул, что между оборонными ведомствами двух стран есть взаимное понимание об усилении безопасности республики и интересов России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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