https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/shamba-abkhaziya---vazhnyy-geostrategicheskiy-region-vsegda-v-gusche-sobytiy-1040143176.html
Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда в гуще событий
Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда в гуще событий
Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба в эфире радио Sputnik прокомментировал рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями... 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T21:10+0300
2022-07-08T21:10+0300
2022-07-08T21:10+0300
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Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда оказывается в гуще событий
Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда оказывается в гуще событий
В ходе встречи обсудили вопрос реализации "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия".Сегодняшняя геополитическая ситуация не может не беспокоить, ведь Абхазия важный геостратегический регион, сказал Шамба в эфире радио."То, что происходит на Украине - это процессы большой глобальной международной политики, но Абхазия, как обычно, во всех перипетиях международного масштаба всегда оказывается в гуще событий, потому как мы занимаем важный геостратегический регион. В этой связи много вопросов возникает по поводу нашей безопасности, в том числе и безопасности России", - отметил Шамба.Секретарь Совета безопасности Абхазии подчеркнул, что между оборонными ведомствами двух стран есть взаимное понимание об усилении безопасности республики и интересов России.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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абхазия, безопасность, подкасты, аудио
Шамба: Абхазия - важный геостратегический регион, всегда в гуще событий
Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба в эфире радио Sputnik прокомментировал рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями Министерства обороны России.
В ходе встречи обсудили вопрос реализации "Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия".
Сегодняшняя геополитическая ситуация не может не беспокоить, ведь Абхазия важный геостратегический регион, сказал Шамба в эфире радио.
"То, что происходит на Украине - это процессы большой глобальной международной политики, но Абхазия, как обычно, во всех перипетиях международного масштаба всегда оказывается в гуще событий, потому как мы занимаем важный геостратегический регион. В этой связи много вопросов возникает по поводу нашей безопасности, в том числе и безопасности России", - отметил Шамба.
Секретарь Совета безопасности Абхазии подчеркнул, что между оборонными ведомствами двух стран есть взаимное понимание об усилении безопасности республики и интересов России.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.