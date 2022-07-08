https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/shpaga-generala-ualida-marshan-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1040145916.html
Шпага генерала Уалида Маршан станет экспонатом Абхазского госмузея
Шпага генерала Уалида Маршан станет экспонатом Абхазского госмузея
Семейная реликвия была подарена президенту Абхазии во время его официального визита в Сирию в 2021 году. 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T19:12+0300
2022-07-08T19:12+0300
2022-07-08T19:12+0300
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СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Шпага генерал-майора сирийской армии Уалида Маршан отныне станет экспонатом Абхазского госмузея, президент Аслан Бжания передал ее в дар музею в пятницу, 8 июля, сообщает пресс-служба главы государства. Семейная реликвия была подарена президенту Абхазии во время его официального визита в Сирию в 2021 году. Шпагу преподнес главе государства сын генерала - Халид Маршан. Вручая подарок, он отметил, что шпага была при Уалиде Маршан, еще когда он окончил военную Академию, и для родных важно, чтобы реликвия находилась на исторической родине генерала.От имени президента холодное оружие абхазского аристократического рода Амаршан передал директору музея Аркадию Джопуа советник по науке и культуре Нугзар Логуа."Убежден, шпага займет свое почетное место в музее, который является центром притяжения абхазской культуры", - сказал Логуа.
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культура, оружие, музеи, новости
Шпага генерала Уалида Маршан станет экспонатом Абхазского госмузея
Семейная реликвия была подарена президенту Абхазии во время его официального визита в Сирию в 2021 году.
СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Шпага генерал-майора сирийской армии Уалида Маршан отныне станет экспонатом Абхазского госмузея, президент Аслан Бжания передал ее в дар музею в пятницу, 8 июля, сообщает пресс-служба главы государства.
Семейная реликвия была подарена президенту Абхазии во время его официального визита в Сирию в 2021 году
. Шпагу преподнес главе государства сын генерала - Халид Маршан. Вручая подарок, он отметил, что шпага была при Уалиде Маршан, еще когда он окончил военную Академию, и для родных важно, чтобы реликвия находилась на исторической родине генерала.
От имени президента холодное оружие абхазского аристократического рода Амаршан передал директору музея Аркадию Джопуа советник по науке и культуре Нугзар Логуа.
"Убежден, шпага займет свое почетное место в музее, который является центром притяжения абхазской культуры", - сказал Логуа.