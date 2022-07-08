https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html

Тьма проблем со светом: как Абхазии побороть энергодефицит

Тьма проблем со светом: как Абхазии побороть энергодефицит

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание о ходе реализации Инвестпрограммы, обсудил с коллегами проблемы в сфере энергетики и льготного кредитования. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T23:10+0300

2022-07-08T23:10+0300

2022-07-08T23:10+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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На совещании глава государства коснулся темы дефицита электроэнергии. По его словам, имеющегося объема хватит лишь до конца октября.Министр экономики Кристина Озган отметила, что идут консультации с Россией о возможности сокращения дефицита объема потребляемого электричества – рассматривается возможность перевода части объема перетока с 2023 на 2022 год или увеличения доли потребления от ИнгурГЭС, если появится такая возможность.Также была представлена "Дорожная карта" по доведению тарифов за электроэнергию до экономически обоснованных, увеличению оплаты за электричество, установке приборов учета, изменению законодательства в сфере энергетики и реконструкции электросетей Абхазии.Подробнее о предложенных путях решения проблем в сфере энергетике смотрите в видео Sputnik.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, проблемы энергетической отрасли в абхазии, видео