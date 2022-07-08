https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tvorit-i-zhit-istoriya-yunoy-khudozhnitsy-sarii-kishmariya-1040138155.html

Творить и жить: история юной художницы Сарии Кишмария

Творить и жить: история юной художницы Сарии Кишмария

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" продолжает знакомить вас с героями... 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T16:45+0300

2022-07-08T16:45+0300

2022-07-08T16:45+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

sputnik

благотворительность

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Проект посвящен подопечным фонда "Ашана", чья жизнь кардинально изменилась. Четвертая героиня проекта - Сария Кишмария.Асмат Цвижба, Sputnik"Девушка под дождем"Хрупкая, белоснежная, светлоглазая Сария Кишмария с детства увлекается рисованием. По всей квартире развешаны работы Сарии, совсем ранние и недавние. В коллекции огромное количество изрисованных альбомов.Сария рассказывает, что начала рисовать во втором классе и даже сохранила первый рисунок, который с гордостью представила нам."Я увидела этот рисунок на раскраске и решила сама его нарисовать на чистом листе. Вот так и получилось", – рассказывает она.С тех пор все свободное время Сария рисует. По ее словам, она видит картины или фото в интернете и пытается копировать их, а еще смотрит мастер-классы профессионалов. Ее любимый рисунок – "Девушка под дождем". Мама Сарии Наала с гордостью сообщает, что на него у дочки ушло два часа, она комбинировала краски для создания нужного цвета и тщательно копировала оригинал.Сария – отличница, она признается, что учеба дается ей легко. С профессией еще не определилась, но уже подумывает поступить на дизайнера одежды.– А друзей у тебя много, Сария?– Есть, кто исчезает из жизни, есть, кто остался. В целом, друзей не так много, – отвечает девочка на заковыристо-красивом литературном абхазском языке.Помощь неравнодушныхНаала говорит: "Не нужны мне ее оценки и творчество, главное – пусть будет здорова, больше я ничего от нее не прошу".В четыре года единственному ребенку в семье Кишмария поставили страшный диагноз – острый миелоидный лейкоз, проще говоря, рак крови. Семье повезло, врачи сказали, что с проблемой обратились вовремя, и вылечиться Сария сможет.В Москве девочке провели несколько курсов химиотерапии. В помощь Сарии культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор денег, было собрано 850 тысяч рублей, всего на лечение за два года было потрачено около двух миллионов рублей."Мой ребенок жив благодаря неравнодушным людям. Благодарю фонд "Ашана", что спасли моего единственного ребенка", – говорит Наала.Периодически Сария с мамой выезжают на проверку, врачи никаких отклонений не наблюдают.

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культурно-благотворительный фонд "ашана", sputnik, благотворительность