https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/zhizn-v-kraskakh-kak-fond-ashana-spas-zhizn-yunoy-khudozhnitse-1040138345.html
Жизнь в красках: как фонд "Ашана" спас жизнь юной художнице
Жизнь в красках: как фонд "Ашана" спас жизнь юной художнице
В продолжение совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра"... 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T19:45+0300
2022-07-08T19:45+0300
2022-07-08T19:46+0300
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В четыре года единственному ребенку в семье Кишмария поставили страшный диагноз – острый миелодиный лейкоз, проще говоря, рак крови. Семье повезло, врачи сказали, что с проблемой обратились вовремя и вылечиться Сария сможет.В Москве девочке провели несколько курсов химиотерапии. В помощь Сарие культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор денег, было собрано 850 тысяч рублей, всего на лечение за два года было потрачено около двух миллионов рублей.Сария увлекается рисованием. По ее словам, она видит картины или фото в интернете и пытается копировать их, а еще смотрит мастер-классы профессионалов. Ее любимый рисунок – "Девушка под дождем".Сария отличница, признается, что учеба дается ей легко. С профессией еще не определилась, но уже подумывает поступить на дизайнера одежды.
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мультимедиа, видео, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, здоровье, видео
Жизнь в красках: как фонд "Ашана" спас жизнь юной художнице
19:45 08.07.2022 (обновлено: 19:46 08.07.2022)
В продолжение совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра" рассказываем историю спасения Сарии Кишмария.
В четыре года единственному ребенку в семье Кишмария поставили страшный диагноз – острый миелодиный лейкоз, проще говоря, рак крови. Семье повезло, врачи сказали, что с проблемой обратились вовремя и вылечиться Сария сможет.
В Москве девочке провели несколько курсов химиотерапии. В помощь Сарие культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор денег, было собрано 850 тысяч рублей, всего на лечение за два года было потрачено около двух миллионов рублей.
Сария увлекается рисованием. По ее словам, она видит картины или фото в интернете и пытается копировать их, а еще смотрит мастер-классы профессионалов. Ее любимый рисунок – "Девушка под дождем".
Сария отличница, признается, что учеба дается ей легко. С профессией еще не определилась, но уже подумывает поступить на дизайнера одежды.