Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/zhizn-v-kraskakh-kak-fond-ashana-spas-zhizn-yunoy-khudozhnitse-1040138345.html
Жизнь в красках: как фонд "Ашана" спас жизнь юной художнице
Жизнь в красках: как фонд "Ашана" спас жизнь юной художнице
В продолжение совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра"... 08.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-08T19:45+0300
2022-07-08T19:46+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
культурно-благотворительный фонд "ашана"
дети
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040148346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc0ce1c659aac91b1cef003cce76d771.jpg
В четыре года единственному ребенку в семье Кишмария поставили страшный диагноз – острый миелодиный лейкоз, проще говоря, рак крови. Семье повезло, врачи сказали, что с проблемой обратились вовремя и вылечиться Сария сможет.В Москве девочке провели несколько курсов химиотерапии. В помощь Сарие культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор денег, было собрано 850 тысяч рублей, всего на лечение за два года было потрачено около двух миллионов рублей.Сария увлекается рисованием. По ее словам, она видит картины или фото в интернете и пытается копировать их, а еще смотрит мастер-классы профессионалов. Ее любимый рисунок – "Девушка под дождем".Сария отличница, признается, что учеба дается ей легко. С профессией еще не определилась, но уже подумывает поступить на дизайнера одежды.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040148346_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_04f906873df019d73cf4d5721e7293e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, здоровье, видео

Жизнь в красках: как фонд "Ашана" спас жизнь юной художнице

19:45 08.07.2022 (обновлено: 19:46 08.07.2022)
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В продолжение совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра" рассказываем историю спасения Сарии Кишмария.
В четыре года единственному ребенку в семье Кишмария поставили страшный диагноз – острый миелодиный лейкоз, проще говоря, рак крови. Семье повезло, врачи сказали, что с проблемой обратились вовремя и вылечиться Сария сможет.
В Москве девочке провели несколько курсов химиотерапии. В помощь Сарие культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор денег, было собрано 850 тысяч рублей, всего на лечение за два года было потрачено около двух миллионов рублей.
Сария увлекается рисованием. По ее словам, она видит картины или фото в интернете и пытается копировать их, а еще смотрит мастер-классы профессионалов. Ее любимый рисунок – "Девушка под дождем".
Сария отличница, признается, что учеба дается ей легко. С профессией еще не определилась, но уже подумывает поступить на дизайнера одежды.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0