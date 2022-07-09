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Гражданин и начальник: Бигвава о поправках в Уголовный кодекс Абхазии
Гражданин и начальник: Бигвава о поправках в Уголовный кодекс Абхазии
Начальник следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава в эфире радио Sputnik рассказала, какие законодательные акты Уголовного кодекса Абхазии... 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T16:59+0300
2022-07-09T16:59+0300
2022-07-09T16:59+0300
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Гражданин и начальник: Бигвава о поправках в Уголовный кодекс Абхазии
Гражданин и начальник: Бигвава о поправках в Уголовный кодекс Абхазии
7 июля парламентский комитет по государственно-правовой политике обсудил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Члены комитета приняли единогласное решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии. В случае одобрения депутаты намерены осуществить его детальную доработку.Какие именно законодательные акты нуждаются в поправках, кто инициировал эти изменения и как они должны сказаться на практической работе правоохранительных органов, можно послушать в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, парламент абхазии, генеральная прокуратура абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Бигвава о поправках в Уголовный кодекс Абхазии
Начальник следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава в эфире радио Sputnik рассказала, какие законодательные акты Уголовного кодекса Абхазии нуждаются в поправках.
7 июля парламентский комитет по государственно-правовой политике обсудил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия". Члены комитета приняли единогласное решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии. В случае одобрения депутаты намерены осуществить его детальную доработку.
Какие именно законодательные акты нуждаются в поправках, кто инициировал эти изменения и как они должны сказаться на практической работе правоохранительных органов, можно послушать в аудиофайле.