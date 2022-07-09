Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/koltashov-tseny-ne-soshli-s-uma-i-inflyatsiya-ne-sluchayno-generiruetsya-na-zapade-1040134028.html
Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе
Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе
На прошлой неделе доллар опускался до минимумов за семь лет, но затем ситуация изменилась. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового... 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T13:15+0300
2022-07-09T13:20+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040133875_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_5cd4e0e8d03876f2c2cb0eac8c66a583.jpg
Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе
Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе
Экономист объяснил, что сейчас происходит с рублем, почему доллар вдруг стал расти и к чему все это может привести. По мнению Колташова нельзя исключать возможность нового инфляционного шока."Цены в рублях могли бы снизиться, если рубль укреплялся бы. Это активизировал бы спрос, сделало бы небессмысленным развертывание нового производства автомобилей уже полностью с помощью российских деталей. Это также позволило бы людям покупать больше иных товаров, продовольственные цены могли бы немного отступить и отыграть назад по мере укрепления рубля, и в этом случае люди покупали бы не только продукты питания, но они могли бы брать больше мебели, одежды и иных товаров, в том числе и импортных. Это способствовало бы развитию собственного производства, получили бы ситуацию, когда платежеспособный спрос в России есть, и он просто недостаточно удовлетворен", – отметил эксперт.Экономист объяснил, что, когда рубль искусственно обвален, можно ожидать западную инфляцию, потому что мировая инфляция создается сейчас прежде всего на Западе, подчеркнул Колташов."Если ваша валюта в отношении к западным валютам обесценивается, то вся инфляция к вам прилетает, и вы ее принимаете на себя во многом, и это как раз является одной из причин почему в ряде стран мы наблюдаем такое социальное напряжение. Источник - привнесенная инфляция. Вроде бы мы жили нормально, а потом резко цены сошли с ума. Но цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе. А потом распространяется на мировой рынок. А дело в том, что там на самом деле имело место политика безудержной денежной ремиссии и политика сверхдешевых ассигнований, и это создает условия для роста мировых цен, для того чтобы обесценивались денежные знаки и то, что воспринималось как укрепление рубля, было на самом деле лишь ослаблением доллара и евро", – сказал Колташов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040133875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51d3f08eed020c7db46d349ad8094f24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе

13:15 09.07.2022 (обновлено: 13:20 09.07.2022)
Радио
Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе
Подписаться на
Yandex newsTelegram
На прошлой неделе доллар опускался до минимумов за семь лет, но затем ситуация изменилась. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, чем вызвано укрепление доллара и как это скажется на жизни граждан.
Экономист объяснил, что сейчас происходит с рублем, почему доллар вдруг стал расти и к чему все это может привести. По мнению Колташова нельзя исключать возможность нового инфляционного шока.
"Цены в рублях могли бы снизиться, если рубль укреплялся бы. Это активизировал бы спрос, сделало бы небессмысленным развертывание нового производства автомобилей уже полностью с помощью российских деталей. Это также позволило бы людям покупать больше иных товаров, продовольственные цены могли бы немного отступить и отыграть назад по мере укрепления рубля, и в этом случае люди покупали бы не только продукты питания, но они могли бы брать больше мебели, одежды и иных товаров, в том числе и импортных. Это способствовало бы развитию собственного производства, получили бы ситуацию, когда платежеспособный спрос в России есть, и он просто недостаточно удовлетворен", – отметил эксперт.
Экономист объяснил, что, когда рубль искусственно обвален, можно ожидать западную инфляцию, потому что мировая инфляция создается сейчас прежде всего на Западе, подчеркнул Колташов.
"Если ваша валюта в отношении к западным валютам обесценивается, то вся инфляция к вам прилетает, и вы ее принимаете на себя во многом, и это как раз является одной из причин почему в ряде стран мы наблюдаем такое социальное напряжение. Источник - привнесенная инфляция. Вроде бы мы жили нормально, а потом резко цены сошли с ума. Но цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе. А потом распространяется на мировой рынок. А дело в том, что там на самом деле имело место политика безудержной денежной ремиссии и политика сверхдешевых ассигнований, и это создает условия для роста мировых цен, для того чтобы обесценивались денежные знаки и то, что воспринималось как укрепление рубля, было на самом деле лишь ослаблением доллара и евро", – сказал Колташов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0