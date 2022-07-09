https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/koltashov-tseny-ne-soshli-s-uma-i-inflyatsiya-ne-sluchayno-generiruetsya-na-zapade-1040134028.html

Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе

Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе

На прошлой неделе доллар опускался до минимумов за семь лет, но затем ситуация изменилась. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового... 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T13:15+0300

2022-07-09T13:15+0300

2022-07-09T13:20+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040133875_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_5cd4e0e8d03876f2c2cb0eac8c66a583.jpg

Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе Колташов: цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе

Экономист объяснил, что сейчас происходит с рублем, почему доллар вдруг стал расти и к чему все это может привести. По мнению Колташова нельзя исключать возможность нового инфляционного шока."Цены в рублях могли бы снизиться, если рубль укреплялся бы. Это активизировал бы спрос, сделало бы небессмысленным развертывание нового производства автомобилей уже полностью с помощью российских деталей. Это также позволило бы людям покупать больше иных товаров, продовольственные цены могли бы немного отступить и отыграть назад по мере укрепления рубля, и в этом случае люди покупали бы не только продукты питания, но они могли бы брать больше мебели, одежды и иных товаров, в том числе и импортных. Это способствовало бы развитию собственного производства, получили бы ситуацию, когда платежеспособный спрос в России есть, и он просто недостаточно удовлетворен", – отметил эксперт.Экономист объяснил, что, когда рубль искусственно обвален, можно ожидать западную инфляцию, потому что мировая инфляция создается сейчас прежде всего на Западе, подчеркнул Колташов."Если ваша валюта в отношении к западным валютам обесценивается, то вся инфляция к вам прилетает, и вы ее принимаете на себя во многом, и это как раз является одной из причин почему в ряде стран мы наблюдаем такое социальное напряжение. Источник - привнесенная инфляция. Вроде бы мы жили нормально, а потом резко цены сошли с ума. Но цены не сошли с ума, и инфляция не случайно генерируется на Западе. А потом распространяется на мировой рынок. А дело в том, что там на самом деле имело место политика безудержной денежной ремиссии и политика сверхдешевых ассигнований, и это создает условия для роста мировых цен, для того чтобы обесценивались денежные знаки и то, что воспринималось как укрепление рубля, было на самом деле лишь ослаблением доллара и евро", – сказал Колташов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио