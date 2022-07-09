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https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/letnee-pokholodanie-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyun-1040158318.html
Летнее "похолодание": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь
Летнее "похолодание": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь
Согласно данным, опубликованным на сайте МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали в июне 6776 протоколов за различные нарушения ПДД, и это на 461... 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T19:04+0300
2022-07-09T19:04+0300
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Наконец наступило долгожданное лето, которое принесло с собой ясную погоду, потепление морской воды и начало туристического сезона. Первый летний месяц на дорогах Абхазии выдался более спокойным по сравнению с маем, если сравнивать их количество водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии.SputnikЗа 30 дней июня стражи правопорядка в городах и районах страны, а также на республиканской трассе составили 417 протоколов за езду подшофе. Это на 57 протоколов меньше, чем в мае. Что именно повлияло показатели сказать сложно, но даже небольшое падение отметок на нашей "пьяной" шкале не может не радовать.Общее количество нарушителей административного закона пополнил один несовершеннолетний водитель, подросток из Гагры. Парню исполнилось 16 лет и он сел за руль автомобиля, в "приподнятом" настроении. Самым же старшим подвыпившим автомобилистом в минувшем месяце был 77-летний мужчина из Очамчыры. Его майский "предшественник" был на три года моложе.Представительницы прекрасной половины человечества, которые тоже не прочь сесть за руль своих "ласточек" после пары-тройки коктейлей, не оставили мужчин в гордом одиночестве. Четыре особы были из Гагры, еще три девушки - из Сухума, Гулрыпша и Сочи.По традиции, после наступления летнего курортного сезона, Гагра вырывается вперед по выписанным "письмам счастья" за езду в нетрезвом состоянии. В этот раз она опередила Сухум - 118 штрафов против 102 в столице. На третьей строчке расположилась Гудаута, где инспекторы составили 88 аналогичных документов. Список по убыванию продолжают Очамчыра, Гулрыпш, Сухумский район, Гал и Ткуарчал.В возрастной категории в июне тоже произошли некоторые перестановки. "Золотые призеры" мая – нетрезвые водители в возрасте от 35 до 40 лет уступили тем, кому от 30 до 35 лет. "Бронза" в этот раз досталась автолюбителям в возрасте от 45 до 50 лет, которые "вытеснили" в нашей статистике тем, кому от 40 до 45 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/mvd-abkhazii-priostanovit-skrytoe-patrulirovanie-na-dorogakh-1040054174.html
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абхазия, гаи, статистика

Летнее "похолодание": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь

19:04 09.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно данным, опубликованным на сайте МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали в июне 6776 протоколов за различные нарушения ПДД, и это на 461 штраф меньше, чем в мае.
Наконец наступило долгожданное лето, которое принесло с собой ясную погоду, потепление морской воды и начало туристического сезона. Первый летний месяц на дорогах Абхазии выдался более спокойным по сравнению с маем, если сравнивать их количество водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии.
Sputnik
За 30 дней июня стражи правопорядка в городах и районах страны, а также на республиканской трассе составили 417 протоколов за езду подшофе. Это на 57 протоколов меньше, чем в мае. Что именно повлияло показатели сказать сложно, но даже небольшое падение отметок на нашей "пьяной" шкале не может не радовать.
В нашей статистике снова оказались любители не только горячительных напитков, но и чего-то покрепче. В июне четверо мужчин были задержаны на контрольно-пропускном пункте "Мюссера" за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Напомним, что в мае на том же КПП "попались" 23 человека.
Общее количество нарушителей административного закона пополнил один несовершеннолетний водитель, подросток из Гагры. Парню исполнилось 16 лет и он сел за руль автомобиля, в "приподнятом" настроении.
Самым же старшим подвыпившим автомобилистом в минувшем месяце был 77-летний мужчина из Очамчыры. Его майский "предшественник" был на три года моложе.
© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за июнь
Пьяная статистика за июнь - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2022
"Пьяная" статистика за июнь
© Sputnik / Леон Гуния
Представительницы прекрасной половины человечества, которые тоже не прочь сесть за руль своих "ласточек" после пары-тройки коктейлей, не оставили мужчин в гордом одиночестве. Четыре особы были из Гагры, еще три девушки - из Сухума, Гулрыпша и Сочи.
По традиции, после наступления летнего курортного сезона, Гагра вырывается вперед по выписанным "письмам счастья" за езду в нетрезвом состоянии. В этот раз она опередила Сухум - 118 штрафов против 102 в столице.
© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за июнь
Пьяная статистика за июнь - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2022
"Пьяная" статистика за июнь
© Sputnik / Леон Гуния
На третьей строчке расположилась Гудаута, где инспекторы составили 88 аналогичных документов. Список по убыванию продолжают Очамчыра, Гулрыпш, Сухумский район, Гал и Ткуарчал.
В возрастной категории в июне тоже произошли некоторые перестановки. "Золотые призеры" мая – нетрезвые водители в возрасте от 35 до 40 лет уступили тем, кому от 30 до 35 лет.
© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за июнь
Пьяная статистика за июнь - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2022
"Пьяная" статистика за июнь
© Sputnik / Леон Гуния
"Бронза" в этот раз досталась автолюбителям в возрасте от 45 до 50 лет, которые "вытеснили" в нашей статистике тем, кому от 40 до 45 лет.
Жезл инспектора ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2022
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МВД Абхазии приостановит скрытое патрулирование на дорогах
4 июля, 21:45
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