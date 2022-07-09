https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/mirzayan-popytki-ignorirovat-lavrova-na-sammite-g20-pokazyvayut-bespomoschnost-zapada-1040158866.html
Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада
Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада
В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров. 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T18:20+0300
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Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в интервью Sputnik заявил, что на саммите "Большой двадцатки" страны разделились. Часть министров объявила бойкот Сергею Лаврову, не участвовала в совместных обедах и не фотографировалась с ним. Остальные заняли нейтральную позицию. Мирзаян пояснил, что кто-то рассматривает это как изоляцию России, а кто-то - как позор для западных министров иностранных дел, которые приехали обсуждать серьезные дела, а устроили "детский сад". По мнению эксперта, это показывает, что Запад и Большая семерка не готовы коллективно управлять мировыми процессами. Что до ухода Бориса Джонсона, то для России, добавил Мирзаян, он мало что изменит. Британия взяла курс на сдерживание России и, хоть все ошибки и свалят на ушедшего премьер-министра, прорыва в двусторонних отношениях не случится.
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Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада
В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров.
Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в интервью Sputnik заявил, что на саммите "Большой двадцатки" страны разделились. Часть министров объявила бойкот Сергею Лаврову, не участвовала в совместных обедах и не фотографировалась с ним. Остальные заняли нейтральную позицию.
Мирзаян пояснил, что кто-то рассматривает это как изоляцию России, а кто-то - как позор для западных министров иностранных дел, которые приехали обсуждать серьезные дела, а устроили "детский сад".
По мнению эксперта, это показывает, что Запад и Большая семерка не готовы коллективно управлять мировыми процессами.
Что до ухода Бориса Джонсона, то для России, добавил Мирзаян, он мало что изменит. Британия взяла курс на сдерживание России и, хоть все ошибки и свалят на ушедшего премьер-министра, прорыва в двусторонних отношениях не случится.