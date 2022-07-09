https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/mirzayan-popytki-ignorirovat-lavrova-na-sammite-g20-pokazyvayut-bespomoschnost-zapada-1040158866.html

Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада

Мирзаян: попытки "игнорировать" Лаврова на саммите G20 показывают беспомощность Запада

В Индонезии в рамках саммита G20 прошло совещание глав МИД "Большой двадцатки", в котором принял участие Сергей Лавров. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T18:20+0300

2022-07-09T18:20+0300

2022-07-09T18:20+0300

видео

мультимедиа

g20

россия

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/09/1040157154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b06150a21d215dd38e5b0a0c8a7b96e.jpg

Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в интервью Sputnik заявил, что на саммите "Большой двадцатки" страны разделились. Часть министров объявила бойкот Сергею Лаврову, не участвовала в совместных обедах и не фотографировалась с ним. Остальные заняли нейтральную позицию. Мирзаян пояснил, что кто-то рассматривает это как изоляцию России, а кто-то - как позор для западных министров иностранных дел, которые приехали обсуждать серьезные дела, а устроили "детский сад". По мнению эксперта, это показывает, что Запад и Большая семерка не готовы коллективно управлять мировыми процессами. Что до ухода Бориса Джонсона, то для России, добавил Мирзаян, он мало что изменит. Британия взяла курс на сдерживание России и, хоть все ошибки и свалят на ушедшего премьер-министра, прорыва в двусторонних отношениях не случится.

россия

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, g20, россия, в мире, великобритания, видео