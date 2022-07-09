https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/musulmane-abkhazii-nachali-otmechat-kurbannykhua-1040156448.html

Мусульмане Абхазии начали отмечать Курбанныхуа

Мусульмане Абхазии начали отмечать Курбанныхуа

Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T15:27+0300

2022-07-09T15:27+0300

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии начали отмечать один из главных мусульманских праздников - праздник жертвоприношения Курбан-байрам или, по-абхазски, Курбанныхуа.Муфтий уточнил, что раньше из-за риска распространения коронавируса праздничные мероприятия были не проводились. Причем ограничения коснулись не только Абхазии. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине были закрыты в марте 2020 года, и открылись только в этом году."Хочу поздравить всех мусульман Абхазии с праздником, пожелать мира, добра, пусть Всевышний пошлёт благополучие всем нам", - добавил Дзыба.С праздником мусульман Абхазии поздравил и глава республики, Аслан Бжания. Он пожелал соотечественникам крепкого здоровья и благополучия, а также чтобы их дома были наполнены радостью и счастьем.Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится в этом году на субботу, 9 июля. В связи с этим 11 июля в Абхазии объявлено выходным днем.Курбан-байрам – один из двух главных мусульманских праздников, он знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку. Праздник отмечают через 70 дней после празднования Ураза-байрама, на 10 день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман, он длится три-четыре дня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190812/Takie-obstoyatelstva-Timur-Dzyba-o-Kurbannykhua-v-Abkhazii-1028160205.html

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