https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/perelomnaya-operatsiya-iyulskoe-nastuplenie-1993-goda-1040165523.html

Переломная операция: июльское наступление 1993 года

Переломная операция: июльское наступление 1993 года

Июльская наступательная операция стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. После ряда неудачных наступлений абхазские войска вновь попытались... 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T21:45+0300

2022-07-09T21:45+0300

2022-07-09T21:45+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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В наступлении были задействованы оба фронта - Гумистинский и Восточный.Операция началась 2 июля с высадки в Тамыше десанта, который вместе с частью Восточного фронта должен были заблокировать переброску грузинских воинских частей в Сухум. Основной удар по противнику наносился с северо-западной линии фронта.Ветеран Марина Барцыц во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов была не только санинструктором, в свободное время она вела фотохронику.Во время июльского наступления Барцыц в составе 3-го батальона 2-й бригады форсировала реку Гумиста. Она запечатлела кадры формирования наступательных групп, переправу через Гумисту и то, как абхазские бойцы спасали своих раненых товарищей.

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фото, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мультимедиа