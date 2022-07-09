Переломная операция: июльское наступление 1993 года
Наступательные бригады, участвовавшие в июльской операции, были сформированы еще в середине июня 1993 года в поселке Золотой берег Гудаутского района.
Наступательные бригады, участвовавшие в июльской операции, были сформированы еще в середине июня 1993 года в поселке Золотой берег Гудаутского района.
Само наступление было запланировано на 2 июля. На фото командир 2 бригады Геннадий Чанба, который погибнет позже.
Само наступление было запланировано на 2 июля. На фото командир 2 бригады Геннадий Чанба, который погибнет позже.
Операция на Гумистинском фронте началось ночью 2 июля. Сначала 3-ий батальон первой бригады пошел в наступление в Нижней Эшере. Она форсировала Гумисту и смогла захватить и удерживать плацдарм на протяжении 17 часов. Так первая бригада отвлекла на себя внимание противника, пока другие батальоны наступали по Верхней Эшере. На левом фланге Гумистинского фронта же предполагалось нанести удары по противнику по направлениям Ахалшено-Каманское и Ахбюко-Цугуровское.
Операция на Гумистинском фронте началось ночью 2 июля. Сначала 3-ий батальон первой бригады пошел в наступление в Нижней Эшере. Она форсировала Гумисту и смогла захватить и удерживать плацдарм на протяжении 17 часов. Так первая бригада отвлекла на себя внимание противника, пока другие батальоны наступали по Верхней Эшере. На левом фланге Гумистинского фронта же предполагалось нанести удары по противнику по направлениям Ахалшено-Каманское и Ахбюко-Цугуровское.
Ночью 4 июля четыре батальона 2-й бригады начали спуск к реке. К 9 утра все они форсировали Гумисту, и, уже смешавшись на той стороне, начали одновременно подниматься на Цугуровку.
Ночью 4 июля четыре батальона 2-й бригады начали спуск к реке. К 9 утра все они форсировали Гумисту, и, уже смешавшись на той стороне, начали одновременно подниматься на Цугуровку.
К 14 часам абхазские бойцы поднялись на вершину. Но открытая полянка на Цугуровке уже была усеяна вражескими минами. Начались подрывы.
К 14 часам абхазские бойцы поднялись на вершину. Но открытая полянка на Цугуровке уже была усеяна вражескими минами. Начались подрывы.
На маленьком пятачке оказалось большое скопление абхазских бойцов, по ним грузины открывают массированный огонь из дзотов. Абхазские войска несут большие потери. Бойцы начинают возвращаться с Цугуровки. В это время 4-ый батальон движется к горе Ахбюк.
На маленьком пятачке оказалось большое скопление абхазских бойцов, по ним грузины открывают массированный огонь из дзотов. Абхазские войска несут большие потери. Бойцы начинают возвращаться с Цугуровки. В это время 4-ый батальон движется к горе Ахбюк.
Операция начинает захлебываться, и на переднюю линию прибывают члены штаба армии, в том числе начальник разведуправления Генштаба Эдуард Жиба и начальник штаба Аполлон Шинкуба. Позже Жиба погибнет, а Шинкуба получит серьезное ранение.
Операция начинает захлебываться, и на переднюю линию прибывают члены штаба армии, в том числе начальник разведуправления Генштаба Эдуард Жиба и начальник штаба Аполлон Шинкуба. Позже Жиба погибнет, а Шинкуба получит серьезное ранение.
На помощь к бойцам на Цугуровку идет спецназ.
На помощь к бойцам на Цугуровку идет спецназ.
После того, как главнокомандующему Владиславу Ардзинба доложили, что наступление захлебнулось, задача не выполнена, а часть войска отступает с линии фронта, Ардзинба лично прибывает на Гумистинский фронт и начинает останавливать бойцов. Командование Вооруженными силами принимает решение перегруппировать силы и возобновить наступление войск на Ахбюко-Цугуровском направлении. Так в село Каман направляется Афоно-Эшерский батальон, который в жесточайших боях освобождает село и тем самым спасает наступательную операцию.
После того, как главнокомандующему Владиславу Ардзинба доложили, что наступление захлебнулось, задача не выполнена, а часть войска отступает с линии фронта, Ардзинба лично прибывает на Гумистинский фронт и начинает останавливать бойцов. Командование Вооруженными силами принимает решение перегруппировать силы и возобновить наступление войск на Ахбюко-Цугуровском направлении. Так в село Каман направляется Афоно-Эшерский батальон, который в жесточайших боях освобождает село и тем самым спасает наступательную операцию.
А в ночь с 7 на 8 июля третий батальон 2-ой бригады уже один еще раз форсировал реку Гумиста и поднялся на гору Цугуровка. В 4.30 утра бойцы приняли бой с вражескими войсками. Он длился весь день. Несмотря на проливной дождь, солдаты в окопах по пояс в воде, продолжали бой. Позиции третьего батальона 2-й бригады интенсивно обстреливали, противник переключил на них всю силу. Вскоре на помощь батальону поднялась южно-осетинская группа добровольцев.
А в ночь с 7 на 8 июля третий батальон 2-ой бригады уже один еще раз форсировал реку Гумиста и поднялся на гору Цугуровка. В 4.30 утра бойцы приняли бой с вражескими войсками. Он длился весь день. Несмотря на проливной дождь, солдаты в окопах по пояс в воде, продолжали бой. Позиции третьего батальона 2-й бригады интенсивно обстреливали, противник переключил на них всю силу. Вскоре на помощь батальону поднялась южно-осетинская группа добровольцев.
Но все сражения на всех фронтах и направлениях приводили к тому, что противнику было сложно определить главное направление удара абхазской армии. На фото раненый начальник штаба батальона Славик Сагариа.
Но все сражения на всех фронтах и направлениях приводили к тому, что противнику было сложно определить главное направление удара абхазской армии. На фото раненый начальник штаба батальона Славик Сагариа.
Третий батальон, с которым была Марина Барцыц, потерял в этих сражениях 17 бойцов, из них 12 погибли на поле боя, четверо утонули при форсировании Гумисты, один скончался в больнице. Утонул при возвращении и доброволец из Южной Осетии. В батальоне было более 70 раненых, среди них тяжело раненых - 41. Многие позже вернулись в строй с еще не зажившими ранами, и участвовали в освобождении столицы в сентябре 1993 года. В июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах, абхазская сторона потеряла 400 воинов. Но с этого момента Абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу.
Третий батальон, с которым была Марина Барцыц, потерял в этих сражениях 17 бойцов, из них 12 погибли на поле боя, четверо утонули при форсировании Гумисты, один скончался в больнице. Утонул при возвращении и доброволец из Южной Осетии. В батальоне было более 70 раненых, среди них тяжело раненых - 41. Многие позже вернулись в строй с еще не зажившими ранами, и участвовали в освобождении столицы в сентябре 1993 года. В июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах, абхазская сторона потеряла 400 воинов. Но с этого момента Абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу.