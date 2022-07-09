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https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/perelomnaya-operatsiya-iyulskoe-nastuplenie-1993-goda-1040165523.html
Переломная операция: июльское наступление 1993 года
Переломная операция: июльское наступление 1993 года
Июльская наступательная операция стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. После ряда неудачных наступлений абхазские войска вновь попытались... 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T21:45+0300
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в абхазии
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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В наступлении были задействованы оба фронта - Гумистинский и Восточный.Операция началась 2 июля с высадки в Тамыше десанта, который вместе с частью Восточного фронта должен были заблокировать переброску грузинских воинских частей в Сухум. Основной удар по противнику наносился с северо-западной линии фронта.Ветеран Марина Барцыц во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов была не только санинструктором, в свободное время она вела фотохронику.Во время июльского наступления Барцыц в составе 3-го батальона 2-й бригады форсировала реку Гумиста. Она запечатлела кадры формирования наступательных групп, переправу через Гумисту и то, как абхазские бойцы спасали своих раненых товарищей.
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фото, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), мультимедиа

Переломная операция: июльское наступление 1993 года

21:45 09.07.2022
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Июльская наступательная операция стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. После ряда неудачных наступлений абхазские войска вновь попытались освободить оккупированные грузинами территории.
В наступлении были задействованы оба фронта - Гумистинский и Восточный.
Операция началась 2 июля с высадки в Тамыше десанта, который вместе с частью Восточного фронта должен были заблокировать переброску грузинских воинских частей в Сухум. Основной удар по противнику наносился с северо-западной линии фронта.
Ветеран Марина Барцыц во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов была не только санинструктором, в свободное время она вела фотохронику.
Во время июльского наступления Барцыц в составе 3-го батальона 2-й бригады форсировала реку Гумиста. Она запечатлела кадры формирования наступательных групп, переправу через Гумисту и то, как абхазские бойцы спасали своих раненых товарищей.
© Foto / Марина Барциц

Наступательные бригады, участвовавшие в июльской операции, были сформированы еще в середине июня 1993 года в поселке Золотой берег Гудаутского района.

Наступательные бригады, участвовавшие в июльской операции, были сформированы еще в середине июня 1993 года в поселке Золотой берег Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
1/12
© Foto / Марина Барциц

Наступательные бригады, участвовавшие в июльской операции, были сформированы еще в середине июня 1993 года в поселке Золотой берег Гудаутского района.

© Foto / Марина Барциц

Само наступление было запланировано на 2 июля. На фото командир 2 бригады Геннадий Чанба, который погибнет позже.

Само наступление было запланировано на 2 июля. На фото командир 2 бригады Геннадий Чанба, который погибнет позже. - Sputnik Абхазия
2/12
© Foto / Марина Барциц

Само наступление было запланировано на 2 июля. На фото командир 2 бригады Геннадий Чанба, который погибнет позже.

© Foto / Марина Барциц

Операция на Гумистинском фронте началось ночью 2 июля. Сначала 3-ий батальон первой бригады пошел в наступление в Нижней Эшере. Она форсировала Гумисту и смогла захватить и удерживать плацдарм на протяжении 17 часов. Так первая бригада отвлекла на себя внимание противника, пока другие батальоны наступали по Верхней Эшере. На левом фланге Гумистинского фронта же предполагалось нанести удары по противнику по направлениям Ахалшено-Каманское и Ахбюко-Цугуровское.

Операция на Гумистинском фронте началось ночью 2 июля. Сначала 3-ий батальон первой бригады пошел в наступление в Нижней Эшере. Она форсировала Гумисту и смогла захватить и удерживать плацдарм на протяжении 17 часов. Так первая бригада отвлекла на себя внимание противника, пока другие батальоны наступали по Верхней Эшере. На левом фланге Гумистинского фронта же предполагалось нанести удары по противнику по направлениям Ахалшено-Каманское и Ахбюко-Цугуровское. - Sputnik Абхазия
3/12
© Foto / Марина Барциц

Операция на Гумистинском фронте началось ночью 2 июля. Сначала 3-ий батальон первой бригады пошел в наступление в Нижней Эшере. Она форсировала Гумисту и смогла захватить и удерживать плацдарм на протяжении 17 часов. Так первая бригада отвлекла на себя внимание противника, пока другие батальоны наступали по Верхней Эшере. На левом фланге Гумистинского фронта же предполагалось нанести удары по противнику по направлениям Ахалшено-Каманское и Ахбюко-Цугуровское.

© Foto / Марина Барциц

Ночью 4 июля четыре батальона 2-й бригады начали спуск к реке. К 9 утра все они форсировали Гумисту, и, уже смешавшись на той стороне, начали одновременно подниматься на Цугуровку.

Ночью 4 июля четыре батальона 2-й бригады начали спуск к реке. К 9 утра все они форсировали Гумисту, и, уже смешавшись на той стороне, начали одновременно подниматься на Цугуровку. - Sputnik Абхазия
4/12
© Foto / Марина Барциц

Ночью 4 июля четыре батальона 2-й бригады начали спуск к реке. К 9 утра все они форсировали Гумисту, и, уже смешавшись на той стороне, начали одновременно подниматься на Цугуровку.

© Foto / Марина Барциц

К 14 часам абхазские бойцы поднялись на вершину. Но открытая полянка на Цугуровке уже была усеяна вражескими минами. Начались подрывы.

К 14 часам абхазские бойцы поднялись на вершину. Но открытая полянка на Цугуровке уже была усеяна вражескими минами. Начались подрывы. - Sputnik Абхазия
5/12
© Foto / Марина Барциц

К 14 часам абхазские бойцы поднялись на вершину. Но открытая полянка на Цугуровке уже была усеяна вражескими минами. Начались подрывы.

© Foto / Марина Барциц

На маленьком пятачке оказалось большое скопление абхазских бойцов, по ним грузины открывают массированный огонь из дзотов. Абхазские войска несут большие потери. Бойцы начинают возвращаться с Цугуровки. В это время 4-ый батальон движется к горе Ахбюк.

На маленьком пятачке оказалось большое скопление абхазских бойцов, по ним грузины открывают массированный огонь из дзотов. Абхазские войска несут большие потери. Бойцы начинают возвращаться с Цугуровки. В это время 4-ый батальон движется к горе Ахбюк. - Sputnik Абхазия
6/12
© Foto / Марина Барциц

На маленьком пятачке оказалось большое скопление абхазских бойцов, по ним грузины открывают массированный огонь из дзотов. Абхазские войска несут большие потери. Бойцы начинают возвращаться с Цугуровки. В это время 4-ый батальон движется к горе Ахбюк.

© Foto / Марина Барциц

Операция начинает захлебываться, и на переднюю линию прибывают члены штаба армии, в том числе начальник разведуправления Генштаба Эдуард Жиба и начальник штаба Аполлон Шинкуба. Позже Жиба погибнет, а Шинкуба получит серьезное ранение.

Операция начинает захлебываться, и на переднюю линию прибывают члены штаба армии, в том числе начальник разведуправления Генштаба Эдуард Жиба и начальник штаба Аполлон Шинкуба. Позже Жиба погибнет, а Шинкуба получит серьезное ранение. - Sputnik Абхазия
7/12
© Foto / Марина Барциц

Операция начинает захлебываться, и на переднюю линию прибывают члены штаба армии, в том числе начальник разведуправления Генштаба Эдуард Жиба и начальник штаба Аполлон Шинкуба. Позже Жиба погибнет, а Шинкуба получит серьезное ранение.

© Foto / Марина Барциц

На помощь к бойцам на Цугуровку идет спецназ.

На помощь к бойцам на Цугуровку идет спецназ. - Sputnik Абхазия
8/12
© Foto / Марина Барциц

На помощь к бойцам на Цугуровку идет спецназ.

© Foto / Марина Барциц

После того, как главнокомандующему Владиславу Ардзинба доложили, что наступление захлебнулось, задача не выполнена, а часть войска отступает с линии фронта, Ардзинба лично прибывает на Гумистинский фронт и начинает останавливать бойцов. Командование Вооруженными силами принимает решение перегруппировать силы и возобновить наступление войск на Ахбюко-Цугуровском направлении. Так в село Каман направляется Афоно-Эшерский батальон, который в жесточайших боях освобождает село и тем самым спасает наступательную операцию.

После того, как главнокомандующему Владиславу Ардзинба доложили, что наступление захлебнулось, задача не выполнена, а часть войска отступает с линии фронта, Ардзинба лично прибывает на Гумистинский фронт и начинает останавливать бойцов. Командование Вооруженными силами принимает решение перегруппировать силы и возобновить наступление войск на Ахбюко-Цугуровском направлении. Так в село Каман направляется Афоно-Эшерский батальон, который в жесточайших боях освобождает село и тем самым спасает наступательную операцию. - Sputnik Абхазия
9/12
© Foto / Марина Барциц

После того, как главнокомандующему Владиславу Ардзинба доложили, что наступление захлебнулось, задача не выполнена, а часть войска отступает с линии фронта, Ардзинба лично прибывает на Гумистинский фронт и начинает останавливать бойцов. Командование Вооруженными силами принимает решение перегруппировать силы и возобновить наступление войск на Ахбюко-Цугуровском направлении. Так в село Каман направляется Афоно-Эшерский батальон, который в жесточайших боях освобождает село и тем самым спасает наступательную операцию.

© Foto / Марина Барциц

А в ночь с 7 на 8 июля третий батальон 2-ой бригады уже один еще раз форсировал реку Гумиста и поднялся на гору Цугуровка. В 4.30 утра бойцы приняли бой с вражескими войсками. Он длился весь день. Несмотря на проливной дождь, солдаты в окопах по пояс в воде, продолжали бой. Позиции третьего батальона 2-й бригады интенсивно обстреливали, противник переключил на них всю силу. Вскоре на помощь батальону поднялась южно-осетинская группа добровольцев.

А в ночь с 7 на 8 июля третий батальон 2-ой бригады уже один еще раз форсировал реку Гумиста и поднялся на гору Цугуровка. В 4.30 утра бойцы приняли бой с вражескими войсками. Он длился весь день. Несмотря на проливной дождь, солдаты в окопах по пояс в воде, продолжали бой. Позиции третьего батальона 2-й бригады интенсивно обстреливали, противник переключил на них всю силу. Вскоре на помощь батальону поднялась южно-осетинская группа добровольцев. - Sputnik Абхазия
10/12
© Foto / Марина Барциц

А в ночь с 7 на 8 июля третий батальон 2-ой бригады уже один еще раз форсировал реку Гумиста и поднялся на гору Цугуровка. В 4.30 утра бойцы приняли бой с вражескими войсками. Он длился весь день. Несмотря на проливной дождь, солдаты в окопах по пояс в воде, продолжали бой. Позиции третьего батальона 2-й бригады интенсивно обстреливали, противник переключил на них всю силу. Вскоре на помощь батальону поднялась южно-осетинская группа добровольцев.

© Foto / Марина Барциц

Но все сражения на всех фронтах и направлениях приводили к тому, что противнику было сложно определить главное направление удара абхазской армии. На фото раненый начальник штаба батальона Славик Сагариа.

Но все сражения на всех фронтах и направлениях приводили к тому, что противнику было сложно определить главное направление удара абхазской армии. На фото раненый начальник штаба батальона Славик Сагариа. - Sputnik Абхазия
11/12
© Foto / Марина Барциц

Но все сражения на всех фронтах и направлениях приводили к тому, что противнику было сложно определить главное направление удара абхазской армии. На фото раненый начальник штаба батальона Славик Сагариа.

© Foto / Марина Барциц

Третий батальон, с которым была Марина Барцыц, потерял в этих сражениях 17 бойцов, из них 12 погибли на поле боя, четверо утонули при форсировании Гумисты, один скончался в больнице. Утонул при возвращении и доброволец из Южной Осетии. В батальоне было более 70 раненых, среди них тяжело раненых - 41. Многие позже вернулись в строй с еще не зажившими ранами, и участвовали в освобождении столицы в сентябре 1993 года. В июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах, абхазская сторона потеряла 400 воинов. Но с этого момента Абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу.

Третий батальон, с которым была Марина Барцыц, потерял в этих сражениях 17 бойцов, из них 12 погибли на поле боя, четверо утонули при форсировании Гумисты, один скончался в больнице. Утонул при возвращении и доброволец из Южной Осетии. В батальоне было более 70 раненых, среди них тяжело раненых - 41. Многие позже вернулись в строй с еще не зажившими ранами, и участвовали в освобождении столицы в сентябре 1993 года. В июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах, абхазская сторона потеряла 400 воинов. Но с этого момента Абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу. - Sputnik Абхазия
12/12
© Foto / Марина Барциц

Третий батальон, с которым была Марина Барцыц, потерял в этих сражениях 17 бойцов, из них 12 погибли на поле боя, четверо утонули при форсировании Гумисты, один скончался в больнице. Утонул при возвращении и доброволец из Южной Осетии. В батальоне было более 70 раненых, среди них тяжело раненых - 41. Многие позже вернулись в строй с еще не зажившими ранами, и участвовали в освобождении столицы в сентябре 1993 года. В июльской операции на Восточном и Гумистинском фронтах, абхазская сторона потеряла 400 воинов. Но с этого момента Абхазская армия добилась перелома в войне в свою пользу.

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