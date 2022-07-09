https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/podarki-na-den-rozhdeniya-kak-ochamchyra-otmetila-2522-letie-1040167407.html

Подарки на день рождения: как Очамчыра отметила 2522-летие

Подарки на день рождения: как Очамчыра отметила 2522-летие

Впервые день рождения Очамчыры отметили 9 июля, городу исполнилось 2522 года. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

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К своему дню рождения Очамчыра "принарядилась". Столбы у въезда в город покрасили в ярко-оранжевый, развесили праздничные баннеры, расчистили прибрежную полосу. В подарок городу администрация преподнесла новый символ – герб.Празднование дня города в Очамчыре началось с возложения цветов к Памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, в котором приняли участие руководство и жители района.А на набережной города была организована праздничная ярмарка. Представители сел, мастера, художники, крестьяне представили свою продукцию.Для детей были организованы развлечения - игры с аниматорами, стрельба из лука, прогулки по морю на катере МЧС.

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