https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/prezident-abkhazii-pozdravil-zhiteley-ochamchyry-s-dnem-goroda-1040160360.html

Президент Абхазии поздравил жителей Очамчыры с днем города

Президент Абхазии поздравил жителей Очамчыры с днем города

Несмотря на то, что 9 июля Очамчыра отмечает своё 2522-летие, мероприятия в честь Дня города там проводятся впервые. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T19:36+0300

2022-07-09T19:36+0300

2022-07-09T19:36+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Очамчыры с Днем города, сообщает пресс-служба главы государства. "Жители Очамчыры с честью и достоинством прошли через многие испытания. Я хотел бы вас поблагодарить за вашу гражданскую ответственность, заботу о городе. Своим ежедневным трудом вы строите его настоящее и будущее", - говорится в поздравлении.Также президент подчеркнул, что развитие экономического потенциала Очамчыры - это задача, которая сегодня стоит перед государством, и выразил уверенность в том, что достичь этой цели получится совместными усилиями.

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