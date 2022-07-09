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Президент Абхазии поздравил жителей Очамчыры с днем города
Президент Абхазии поздравил жителей Очамчыры с днем города
Несмотря на то, что 9 июля Очамчыра отмечает своё 2522-летие, мероприятия в честь Дня города там проводятся впервые. 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T19:36+0300
2022-07-09T19:36+0300
2022-07-09T19:36+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Очамчыры с Днем города, сообщает пресс-служба главы государства. "Жители Очамчыры с честью и достоинством прошли через многие испытания. Я хотел бы вас поблагодарить за вашу гражданскую ответственность, заботу о городе. Своим ежедневным трудом вы строите его настоящее и будущее", - говорится в поздравлении.Также президент подчеркнул, что развитие экономического потенциала Очамчыры - это задача, которая сегодня стоит перед государством, и выразил уверенность в том, что достичь этой цели получится совместными усилиями.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
Президент Абхазии поздравил жителей Очамчыры с днем города
Несмотря на то, что 9 июля Очамчыра отмечает своё 2522-летие, мероприятия в честь Дня города там проводятся впервые.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Очамчыры с Днем города, сообщает
пресс-служба главы государства.
Аслан Бжания отметил мужество, которое очамчырцы проявили во время Отечественной войны народа Абхазии, и то, что и в послевоенный период они вынуждены преодолевать серьезные трудности.
"Жители Очамчыры с честью и достоинством прошли через многие испытания. Я хотел бы вас поблагодарить за вашу гражданскую ответственность, заботу о городе. Своим ежедневным трудом вы строите его настоящее и будущее", - говорится в поздравлении.
Также президент подчеркнул, что развитие экономического потенциала Очамчыры - это задача, которая сегодня стоит перед государством, и выразил уверенность в том, что достичь этой цели получится совместными усилиями.