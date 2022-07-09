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Скончался абхазский общественный деятель Якуб Лакоба

Скончался абхазский общественный деятель Якуб Лакоба

Якуб Лакоба - юрист, правозащитник, видный общественный и политический деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III, ушел из жизни на 73 году жизни. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T23:43+0300

2022-07-09T23:43+0300

2022-07-09T23:43+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Ушел из жизни видный абхазский общественный деятель, лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба, сообщает газета Абхазского государственного университета.Якуб Лакоба родился в 1949 году в Новом Афоне. Он окончил юрфак МГУ и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии: с 1979 по 1999 он был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета АГУ.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он работал заместителем Председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединённую Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА.В 2004 году Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии.

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