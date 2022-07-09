https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/takie-obstoyatelstva-dzhopua-i-atrushba-o-kachestve-sistemy-obrazovaniya-v-abkhazii--1040088568.html
Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии
О возможностях для получения качественного образования в Абхазии, можно ли без помощи репетитора поступить в университет, в эфире радио Sputnik рассказали... 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T11:29+0300
2022-07-09T11:29+0300
2022-07-09T11:29+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
образование
агу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/06/1040088414_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0f8a82a8f7d8e07fb011eab365ebc5fb.jpg
Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии
Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии
Система образования в Абхазии организована на достаточно высоком уровне, сказала Джопуа в беседе на радио. Она поделилась своим опытом обучения в АГУ, рассказала, как ей удалось самостоятельно поступить в высшее учебное заведение страны и окончить его на красный диплом."Сказать, что процесс обучения в АГУ был легким, невозможно, поскольку это большой труд, он требует большого количества времени, усилий, усердной работы и большого количества потраченных нервов. Однако, скажу, что процесс обучения мне нравился, с удовольствием училась как на бакалавриате, так и магистратуре. Плюсы магистратуры заключаются в том, что приглашаются преподаватели из университетов России, которые делятся с нами своими знаниями", - сказала Джопуа.По мнению Алики, школьное образование в Абхазии качественное, и его достаточно для того, чтобы самостоятельно поступить в вуз."У нас все школьники сейчас занимаются перед поступлением в университет, но лично на своем опыте могу сказать, что можно поступить и не занимаясь дополнительно. Сама я поступала только на базе школьного образования. Все зависит от самих школьников, усидчивости. Я получила необходимое базовое образование по математике и русскому, по этим предметам при вступительных экзаменах я набрала достаточно высокие баллы. Занималась дополнительно я сама только по экономике, поскольку в школе данной дисциплины отдельно нет", – рассказала Джопуа.Выпускница бакалавриата экономического факультета Лана Атрушба тоже закрыла обучение на красный диплом. Она будет продолжать свою учебу в Москве, в университете финансов."После бакалавра есть возможность не только расширить свои знания в профессии, но и перейти в другую отрасль, а также есть возможность интегрироваться за рубеж. Между АГУ и вузами России подписаны договоры, поэтому есть возможность продолжать учебу там", – сказала Атрушба.Выпускники АГУ отметили, что в плане теории университет дает хорошие знания, а вот что касается производственной практики, то девочки считает, что ее должно быть больше.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/06/1040088414_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_d74220d5893316c054832e6682db5b69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, образование, агу, аудио
Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии
О возможностях для получения качественного образования в Абхазии, можно ли без помощи репетитора поступить в университет, в эфире радио Sputnik рассказали магистр экономики с красным дипломом Алика Джопуа и выпускница бакалавриата с красным дипломом Лана Атрушба.
Система образования в Абхазии организована на достаточно высоком уровне, сказала Джопуа в беседе на радио. Она поделилась своим опытом обучения в АГУ, рассказала, как ей удалось самостоятельно поступить в высшее учебное заведение страны и окончить его на красный диплом.
"Сказать, что процесс обучения в АГУ был легким, невозможно, поскольку это большой труд, он требует большого количества времени, усилий, усердной работы и большого количества потраченных нервов. Однако, скажу, что процесс обучения мне нравился, с удовольствием училась как на бакалавриате, так и магистратуре. Плюсы магистратуры заключаются в том, что приглашаются преподаватели из университетов России, которые делятся с нами своими знаниями", - сказала Джопуа.
По мнению Алики, школьное образование в Абхазии качественное, и его достаточно для того, чтобы самостоятельно поступить в вуз.
"У нас все школьники сейчас занимаются перед поступлением в университет, но лично на своем опыте могу сказать, что можно поступить и не занимаясь дополнительно. Сама я поступала только на базе школьного образования. Все зависит от самих школьников, усидчивости. Я получила необходимое базовое образование по математике и русскому, по этим предметам при вступительных экзаменах я набрала достаточно высокие баллы. Занималась дополнительно я сама только по экономике, поскольку в школе данной дисциплины отдельно нет", – рассказала Джопуа.
Выпускница бакалавриата экономического факультета Лана Атрушба тоже закрыла обучение на красный диплом. Она будет продолжать свою учебу в Москве, в университете финансов.
"После бакалавра есть возможность не только расширить свои знания в профессии, но и перейти в другую отрасль, а также есть возможность интегрироваться за рубеж. Между АГУ и вузами России подписаны договоры, поэтому есть возможность продолжать учебу там", – сказала Атрушба.
Выпускники АГУ отметили, что в плане теории университет дает хорошие знания, а вот что касается производственной практики, то девочки считает, что ее должно быть больше.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.