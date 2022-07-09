https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/takie-obstoyatelstva-dzhopua-i-atrushba-o-kachestve-sistemy-obrazovaniya-v-abkhazii--1040088568.html

Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии

Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии

О возможностях для получения качественного образования в Абхазии, можно ли без помощи репетитора поступить в университет, в эфире радио Sputnik рассказали... 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T11:29+0300

2022-07-09T11:29+0300

2022-07-09T11:29+0300

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Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии Такие обстоятельства: Джопуа и Атрушба о качестве системы образования в Абхазии

Система образования в Абхазии организована на достаточно высоком уровне, сказала Джопуа в беседе на радио. Она поделилась своим опытом обучения в АГУ, рассказала, как ей удалось самостоятельно поступить в высшее учебное заведение страны и окончить его на красный диплом."Сказать, что процесс обучения в АГУ был легким, невозможно, поскольку это большой труд, он требует большого количества времени, усилий, усердной работы и большого количества потраченных нервов. Однако, скажу, что процесс обучения мне нравился, с удовольствием училась как на бакалавриате, так и магистратуре. Плюсы магистратуры заключаются в том, что приглашаются преподаватели из университетов России, которые делятся с нами своими знаниями", - сказала Джопуа.По мнению Алики, школьное образование в Абхазии качественное, и его достаточно для того, чтобы самостоятельно поступить в вуз."У нас все школьники сейчас занимаются перед поступлением в университет, но лично на своем опыте могу сказать, что можно поступить и не занимаясь дополнительно. Сама я поступала только на базе школьного образования. Все зависит от самих школьников, усидчивости. Я получила необходимое базовое образование по математике и русскому, по этим предметам при вступительных экзаменах я набрала достаточно высокие баллы. Занималась дополнительно я сама только по экономике, поскольку в школе данной дисциплины отдельно нет", – рассказала Джопуа.Выпускница бакалавриата экономического факультета Лана Атрушба тоже закрыла обучение на красный диплом. Она будет продолжать свою учебу в Москве, в университете финансов."После бакалавра есть возможность не только расширить свои знания в профессии, но и перейти в другую отрасль, а также есть возможность интегрироваться за рубеж. Между АГУ и вузами России подписаны договоры, поэтому есть возможность продолжать учебу там", – сказала Атрушба.Выпускники АГУ отметили, что в плане теории университет дает хорошие знания, а вот что касается производственной практики, то девочки считает, что ее должно быть больше.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, образование, агу, аудио