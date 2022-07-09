https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/zaporozhskaya-oblast-poprosila-rossiyu-okazat-pomosch-s-gnu-azosnabzheniem-1040156527.html

Запорожская область попросила Россию оказать помощь с газоснабжением

Запорожская область попросила Россию оказать помощь с газоснабжением

Власти области заявили, что газовая труба не повреждена и газоснабжение было отключено со стороны Киева. 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T14:43+0300

2022-07-09T14:43+0300

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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Военно-гражданская администрация Запорожской области обратилась к правительству России с просьбой оказать помощь с газоснабжением. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава администрации Евгений Балицкий.Глава военно-гражданской администрации добавил, что власти области попросили Россию прислать достаточное количество промышленных и бытовых электроприборов.Херсонская и Запорожская области были освобождены в апреле в ходе российской спецоперации на Украине.В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах стать субъектами России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/donbassu-predstoit-vnov-stat-serdtsem-rossii-1040022834.html

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