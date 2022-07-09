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Запорожская область попросила Россию оказать помощь с газоснабжением
Запорожская область попросила Россию оказать помощь с газоснабжением
Власти области заявили, что газовая труба не повреждена и газоснабжение было отключено со стороны Киева. 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T14:43+0300
2022-07-09T14:43+0300
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СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Военно-гражданская администрация Запорожской области обратилась к правительству России с просьбой оказать помощь с газоснабжением. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава администрации Евгений Балицкий.Глава военно-гражданской администрации добавил, что власти области попросили Россию прислать достаточное количество промышленных и бытовых электроприборов.Херсонская и Запорожская области были освобождены в апреле в ходе российской спецоперации на Украине.В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах стать субъектами России.
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Запорожская область попросила Россию оказать помощь с газоснабжением
14:43 09.07.2022 (обновлено: 16:58 09.07.2022)
Власти области заявили, что газовая труба не повреждена и газоснабжение было отключено со стороны Киева.
СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Военно-гражданская администрация Запорожской области обратилась к правительству России с просьбой оказать помощь с газоснабжением. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава администрации Евгений Балицкий.
"Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, - отключая людям воду, газ, электричество", - написал Балицкий.
Глава военно-гражданской администрации добавил, что власти области попросили Россию прислать достаточное количество промышленных и бытовых электроприборов.
Херсонская и Запорожская области были освобождены в апреле в ходе российской спецоперации на Украине.
В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах стать субъектами России.