https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/abkhazskaya-delegatsiya-vo-glave-s-prezidentom-pribyla-v-kazan-1040181483.html

Абхазская делегация во главе с президентом прибыла в Казань

Абхазская делегация во главе с президентом прибыла в Казань

Визит президента Абхазии в Россию продлится до 15 июля, за это время он посетит Татарстан и Башкортостан. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

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Делегация из Абхазии во главе с президентом республики Асланом Бжания прибыла в столицу Татарстана, Казань, 10 июля. Абхазских политиков лично встречал глава республики Рустам Минниханов. К приезду гостей в аэропорту были подняты флаги Абхазии, России и Татарстана, угощали прибывших традиционным караваем и национальным татарским блюдом чак-чак. Аслан Бжания и другие абхазские политики пробудут в Казани до 12 июня, за это время они посетят ряд крупных промышленных объектов - технопарков и заводов. После этого они отправятся в Башкортостан.

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