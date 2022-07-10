https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/abkhazskaya-delegatsiya-vo-glave-s-prezidentom-pribyla-v-kazan-1040181483.html
Абхазская делегация во главе с президентом прибыла в Казань
Абхазская делегация во главе с президентом прибыла в Казань
Визит президента Абхазии в Россию продлится до 15 июля, за это время он посетит Татарстан и Башкортостан. 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T20:07+0300
2022-07-10T20:07+0300
2022-07-10T20:07+0300
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0a/1040181868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a39f5b016f2b008ad179118b122b62f.jpg
Делегация из Абхазии во главе с президентом республики Асланом Бжания прибыла в столицу Татарстана, Казань, 10 июля. Абхазских политиков лично встречал глава республики Рустам Минниханов. К приезду гостей в аэропорту были подняты флаги Абхазии, России и Татарстана, угощали прибывших традиционным караваем и национальным татарским блюдом чак-чак. Аслан Бжания и другие абхазские политики пробудут в Казани до 12 июня, за это время они посетят ряд крупных промышленных объектов - технопарков и заводов. После этого они отправятся в Башкортостан.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0a/1040181868_284:0:1724:1080_1920x0_80_0_0_e3ac1ccfde124814aa2074815d56ba6f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
Абхазская делегация во главе с президентом прибыла в Казань
Визит президента Абхазии в Россию продлится до 15 июля, за это время он посетит Татарстан и Башкортостан.
Делегация из Абхазии во главе с президентом республики Асланом Бжания прибыла в столицу Татарстана, Казань, 10 июля.
Абхазских политиков лично встречал глава республики Рустам Минниханов. К приезду гостей в аэропорту были подняты флаги Абхазии, России и Татарстана, угощали прибывших традиционным караваем и национальным татарским блюдом чак-чак.
Аслан Бжания и другие абхазские политики пробудут в Казани до 12 июня, за это время они посетят ряд крупных промышленных объектов - технопарков и заводов. После этого они отправятся в Башкортостан.