https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/dopolnitelnoe-vremya-abkhazskiy-sportsmen-ob-igre-za-komandu-shakhty-na-turnire-v-sukhume-1040176297.html

Дополнительное время: абхазский спортсмен об игре за команду Шахты на турнире в Сухуме

Дополнительное время: абхазский спортсмен об игре за команду Шахты на турнире в Сухуме

Абхазский спортсмен, главный тренер республики по женскому баскетболу Николай Гущин в эфире радио Sputnik поделился впечатлениями о турнире по баскетболу в... 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T15:17+0300

2022-07-10T15:17+0300

2022-07-10T15:15+0300

радио

спорт

баскетбол

дополнительное время

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0a/1040177170_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_16025c102d6720091b880248b2dc3e7c.jpg

Дополнительное время: абхазский спортсмен об игре за команду Шахты на турнире в Сухуме Дополнительное время: абхазский спортсмен об игре за команду Шахты на турнире в Сухуме

XI Международный баскетбольный турнир среди мужских команд памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш проходил в Сухуме со 2 по 6 июля. В соревновании участвовали восемь команд: из Волгоградской области, Краснодарского края, ДНР, Карачаево-Черкесии, Санкт-Петербурга, Абхазии и две команды из Ростовской области.Команда из города Шахты завоевала "Кубок памяти Сергея Багапш". Второе место заняла команда из Славянска-на-Кубани, третье - у команды из Волгограда. Сборная Абхазии расположилась на четвертом месте. В составе команды из города Шахты Ростовской области играли два абхазских спортсмена - Дмитрий Джинджолия и Николай Гущин."Собиралась сборная, довольно неплохая команда, они хорошо выступили (в Открытом чемпионате Краснодарского края - примеч.), заняли 3 место. Мы, к сожалению, не смогли принять участие, помочь нашей сборной. Костяк команды сейчас состоит в основном из молодежи. Буквально накануне турнира звонил тренер (Константин Мазов), предложил сыграть за сборную, я отказался, потому что не видел себя в команде. Я хоть много лет и играю, с ребятами мы знакомы, близки, но сейчас уже нет так, как раньше, когда занимались. Сезон пропустили я и Дима ( Джинджолия- примеч.), не видел себя игроком сборной", - сказал Гущин.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, баскетбол, дополнительное время, аудио