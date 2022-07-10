https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/narodnyy-politik-kakim-abkhaziya-zapomnit-yakuba-lakoba-1040180390.html
Народный политик: каким Абхазия запомнит Якуба Лакоба
Народный политик: каким Абхазия запомнит Якуба Лакоба
Видный абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба... 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T17:15+0300
2022-07-10T17:15+0300
2022-07-10T17:36+0300
абхазия
политика
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Педагог и политикИзвестный абхазский юрист, бывший руководитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния познакомился с Якубом Лакоба в Абхазском государственном университете, где тот читал лекции по теории государства и права. Он отметил, что Лакоба вносил свой вклад в отстаивание интересов абхазского народа в противостоянии с Грузией как до и во время войны, так и после ее окончания.Некоторым политикам сложно открыто говорить обо всех насущных вопросах, но к их числу Якуб Лакоба не относился."Если была какая-то проблема, или же, наоборот, происходило что-то положительное, он говорил об этом открыто. Поэтому в республике его знают, как открытого человека, который говорил то, что у него в мыслях и в душе без какой-либо боязни. Он был таким как в Абхазии, так и за пределами республики", - заметил Габния.Донести правдуВ 2004 году Якуб Лакоба выдвинулся на пост президента Абхазии. В то время политическая обстановка в республике была неспокойной, вспоминает Гиви Габния."Он думал, что если выйдет к народу и скажет правду как это делал всегда, то его поймут и изберут. Вместе с тем, ресурсов на предвыборную компанию было мало, но Якуб Васильевич решил, что если даже не победит, то будет доносить свою правду людям. Благо, кандидат получает для этого хорошие возможности – эфир на телевидении и другие площадки. Это было для него важно, так как он всегда был за правду, всегда ее защищал", - рассказал Габния.Гиви Габния добавил, что помимо ораторских качеств, которыми Якуб Лакоба обладал и активно пользовался, он много времени посвящал написанию различных текстов, касавшихся политических процессов в республике.Лакоба родился в 1949 году в Новом Афоне. Он окончил юридический факультет Московского государственного университета и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии: с 1979 по 1999 он был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета Абхазского государственного университета.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Якуб Лакоба работал заместителем председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединенную Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА. В 2004 году Якуб Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии.
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абхазия, политика
Народный политик: каким Абхазия запомнит Якуба Лакоба
17:15 10.07.2022 (обновлено: 17:36 10.07.2022)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Видный абхазский общественный и политический деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Якуб Лакоба ушел из жизни 9 июля на 73 году жизни.
Педагог и политик
Известный абхазский юрист, бывший руководитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния познакомился с Якубом Лакоба в Абхазском государственном университете, где тот читал лекции по теории государства и права. Он отметил, что Лакоба вносил свой вклад в отстаивание интересов абхазского народа в противостоянии с Грузией как до и во время войны, так и после ее окончания.
"После войны он был одним из создателей Народной партии Абхазии, где собирал как опытных людей, так и молодежь. В 1999 году я стал членом партии, там я узнал больше о его взглядах, которые касаются решения государственных вопросов. Наверное, в Абхазии нет ни одного человека которому за 30 лет, не знающего Якуба Лакоба. Это связано с тем, что он всегда высказывал свою точку зрения публично, его называют народным", - подчеркнул Габния.
Некоторым политикам сложно открыто говорить обо всех насущных вопросах, но к их числу Якуб Лакоба не относился.
"Если была какая-то проблема, или же, наоборот, происходило что-то положительное, он говорил об этом открыто. Поэтому в республике его знают, как открытого человека, который говорил то, что у него в мыслях и в душе без какой-либо боязни. Он был таким как в Абхазии, так и за пределами республики", - заметил Габния.
Донести правду
В 2004 году Якуб Лакоба выдвинулся на пост президента Абхазии. В то время политическая обстановка в республике была неспокойной, вспоминает Гиви Габния.
"Он думал, что если выйдет к народу и скажет правду как это делал всегда, то его поймут и изберут. Вместе с тем, ресурсов на предвыборную компанию было мало, но Якуб Васильевич решил, что если даже не победит, то будет доносить свою правду людям. Благо, кандидат получает для этого хорошие возможности – эфир на телевидении и другие площадки. Это было для него важно, так как он всегда был за правду, всегда ее защищал", - рассказал Габния.
Гиви Габния добавил, что помимо ораторских качеств, которыми Якуб Лакоба обладал и активно пользовался, он много времени посвящал написанию различных текстов, касавшихся политических процессов в республике.
Лакоба родился в 1949 году в Новом Афоне. Он окончил юридический факультет Московского государственного университета и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии: с 1979 по 1999 он был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета Абхазского государственного университета.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Якуб Лакоба работал заместителем председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.
С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединенную Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА.
В 2004 году Якуб Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии.