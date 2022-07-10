https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/nazlo-babushke-otmorozhu-ushi-yushkov-o-evropeyskoy-energeticheskoy-politike-1040180741.html

"Назло бабушке отморожу уши": Юшков о европейской энергетической политике

"Назло бабушке отморожу уши": Юшков о европейской энергетической политике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергетике, хотя кризис в нехватка энергоресурсов в Европе растет. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T18:00+0300

2022-07-10T18:00+0300

2022-07-10T18:00+0300

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Sputnik отметил, что "грязная" энергетика более доступна и более надежна, в то время как возобновляемые источники не дают достаточное количество энергии. Европе все равно придется покупать газ, а он в дефиците. Поэтому, чтобы сэкономить, власти возвращаются к углю, который также поставлялся Россией.Эксперт добавил, что возобновляемые источники энергии в Европе уже и так работают в полную мощность. А значит, перед властями два пути - путь дефицита с нарастанием стоимости энергии и обеднением граждан или возвращение к традиционной энергетике.По мнению эксперта, санкции не приводят к нужному эффекту, так как из-за роста цены на газ Россия зарабатывает на нем больше. По его мнению, западным политикам наоборот, следовало бы запустить "Северный поток-2", из-за чего газ сразу упадет в стоимости.

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