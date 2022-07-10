https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/pravda-tela-kak-est-frukty-i-yagody-ne-navrediv-sebe-1040130793.html

"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе

"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе

Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а... 10.07.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе "Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе

Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия встречается все чаще и чаще? В чем скрытая опасность замороженных ягод и что будет, если питаться только фруктами? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.2:30 — как есть ягоды летом (а еще осенью, зимой и весной);3:13 — как связаны сезонность фруктов и аллергия;4:37 — опасная фруктоза;5:16 — что делать с "черешневой наркоманией";7:14 — "Ешьте фрукты натощак и на ночь – наберете минимум 5 кг";9:20 — куда полезно (и вкусно) добавлять клубнику;10:14 — замороженные ягоды;12:40 — "Семечковые ягоды обостряют подагру больше, чем мясо";13:48 — яблоки разжигают чувство голода?Слушайте подкасты РИА Новости.

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