https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/pravda-tela-kak-est-frukty-i-yagody-ne-navrediv-sebe-1040130793.html
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а... 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T10:44+0300
2022-07-10T10:44+0300
2022-07-10T10:57+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040131001_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_0ce5179a3ce664ec9146f0998b5fdb23.jpg
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия встречается все чаще и чаще? В чем скрытая опасность замороженных ягод и что будет, если питаться только фруктами? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.2:30 — как есть ягоды летом (а еще осенью, зимой и весной);3:13 — как связаны сезонность фруктов и аллергия;4:37 — опасная фруктоза;5:16 — что делать с "черешневой наркоманией";7:14 — "Ешьте фрукты натощак и на ночь – наберете минимум 5 кг";9:20 — куда полезно (и вкусно) добавлять клубнику;10:14 — замороженные ягоды;12:40 — "Семечковые ягоды обостряют подагру больше, чем мясо";13:48 — яблоки разжигают чувство голода?Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/08/1040131001_122:0:969:635_1920x0_80_0_0_7c545a339f41886a1a4c2d0f344611da.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Правда тела". Как есть фрукты и ягоды, не навредив себе
10:44 10.07.2022 (обновлено: 10:57 10.07.2022)
Клубника, черешня, смородина и "самые диетические" яблоки не так просты, как кажутся. В ягодах много фруктозы, яблоки вызывают сильное чувство голода, а семечковые ягоды обостряют подагру.
Как получить от фруктов и ягод только пользу, почему вредно съедать по два килограмма черешни за раз и из-за чего аллергия встречается все чаще и чаще? В чем скрытая опасность замороженных ягод и что будет, если питаться только фруктами? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
2:30 — как есть ягоды летом (а еще осенью, зимой и весной);
3:13 — как связаны сезонность фруктов и аллергия;
5:16 — что делать с "черешневой наркоманией";
7:14 — "Ешьте фрукты натощак и на ночь – наберете минимум 5 кг";
9:20 — куда полезно (и вкусно) добавлять клубнику;
10:14 — замороженные ягоды;
12:40 — "Семечковые ягоды обостряют подагру больше, чем мясо";
13:48 — яблоки разжигают чувство голода?