https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/kontsert-k-150-letiyu-rakhmaninova-proydet-v-rusdrame-1040194241.html
Концерт классической музыки к 150-летию Рахманинова пройдет в Русдраме
Концерт классической музыки к 150-летию Рахманинова пройдет в Русдраме
Зрителям представят избранные вокальные и фортепианные сочинения великого русского композитора. 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T16:34+0300
2022-07-11T16:34+0300
2022-07-11T16:34+0300
в абхазии
культура
новости
сергей рахманинов
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Концерт "Арион" абхазского оперного певца Саида Гобечия и знаменитого российского пианиста Андрея Коробейникова пройдет в Русдраме 19 июля к 150-летию Сергея Рахманинова. В исполнении Гобечия прозвучат камерные вокальные произведения Рахманинова, а Коробейников представит полноценную сольную программу из шедевров фортепианной музыки.Это будет большим событием для любителей музыкального искусства и подарком всем ценителям классической музыки, говорится на сайте Русдрама.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, сергей рахманинов
Концерт классической музыки к 150-летию Рахманинова пройдет в Русдраме
Зрителям представят избранные вокальные и фортепианные сочинения великого русского композитора.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
Концерт "Арион" абхазского оперного певца Саида Гобечия и знаменитого российского пианиста Андрея Коробейникова пройдет
в Русдраме 19 июля к 150-летию Сергея Рахманинова.
В исполнении Гобечия прозвучат камерные вокальные произведения Рахманинова, а Коробейников представит полноценную сольную программу из шедевров фортепианной музыки.
Это будет большим событием для любителей музыкального искусства и подарком всем ценителям классической музыки, говорится на сайте Русдрама.