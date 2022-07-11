https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/kontsert-k-150-letiyu-rakhmaninova-proydet-v-rusdrame-1040194241.html

Концерт классической музыки к 150-летию Рахманинова пройдет в Русдраме

Концерт классической музыки к 150-летию Рахманинова пройдет в Русдраме

Зрителям представят избранные вокальные и фортепианные сочинения великого русского композитора. 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T16:34+0300

2022-07-11T16:34+0300

2022-07-11T16:34+0300

в абхазии

культура

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сергей рахманинов

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Концерт "Арион" абхазского оперного певца Саида Гобечия и знаменитого российского пианиста Андрея Коробейникова пройдет в Русдраме 19 июля к 150-летию Сергея Рахманинова. В исполнении Гобечия прозвучат камерные вокальные произведения Рахманинова, а Коробейников представит полноценную сольную программу из шедевров фортепианной музыки.Это будет большим событием для любителей музыкального искусства и подарком всем ценителям классической музыки, говорится на сайте Русдрама.

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культура, новости, сергей рахманинов