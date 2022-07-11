https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/ogranichenie-na-polety-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlili-1040185989.html

Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной России продлили

Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной России продлили

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. 11.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России сохранятся до 18 июля, Росавиация продлила соответствующий режим еще на неделю.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Другие российские воздушные гавани работают в штатном порядке.

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россия, авиасообщения, аэропорты, новости