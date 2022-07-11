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Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной России продлили
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной России продлили
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T10:36+0300
2022-07-11T10:36+0300
2022-07-11T10:36+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России сохранятся до 18 июля, Росавиация продлила соответствующий режим еще на неделю.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Другие российские воздушные гавани работают в штатном порядке.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, авиасообщения, аэропорты, новости
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной России продлили
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России сохранятся до 18 июля, Росавиация продлила соответствующий режим еще на неделю.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Другие российские воздушные гавани работают в штатном порядке.