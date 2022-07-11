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Президент Абхазии посетил Агентство инвестиционного развития Татарстана
Президент Абхазии посетил Агентство инвестиционного развития Татарстана
Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Татарстан в воскресенье 10 июля для налаживания и укрепления связей с российским субъектом... 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T19:35+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили в Казани Агентство инвестиционного развития Татарстана, сообщает пресс-служба главы государства.Замглавы ведомства Марина Епифанцева ознакомила гостей с инвестиционным потенциалом региона, рассказала, чем богата и знаменита республика в экономическом и культурном плане.Бжания также заинтересовался работой особых экономических зон республики, в частности, Иннополисом и ИТ-направлением. Абхазская делегация планирует посетить передовые производств региона и места культурного значения.Планируется, что делегация пробудет в Казани до 12 июля, а после этого отправится в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.
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Президент Абхазии посетил Агентство инвестиционного развития Татарстана
19:35 11.07.2022 (обновлено: 21:56 11.07.2022)
Делегация из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Татарстан в воскресенье 10 июля для налаживания и укрепления связей с российским субъектом в сфере экономики, туризма и информационных технологий.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания и члены абхазской делегации посетили в Казани Агентство инвестиционного развития Татарстана, сообщает пресс-служба главы государства.
Замглавы ведомства Марина Епифанцева ознакомила гостей с инвестиционным потенциалом региона, рассказала, чем богата и знаменита республика в экономическом и культурном плане.
"Мы в Республике Абхазия планируем создать Корпорацию развития страны, которая делала бы такую же важную работу, как Агентство инвестиционного развития Татарстана. Мы с удовольствием готовы перенять ваши успешные практики и компетенции в развитии инвестиционного потенциала региона", — отметил Бжания.
Бжания также заинтересовался работой особых экономических зон республики, в частности, Иннополисом и ИТ-направлением.
Абхазская делегация планирует посетить передовые производств региона и места культурного значения.
Планируется, что делегация пробудет в Казани до 12 июля, а после этого отправится в Башкортостан. Цель рабочей поездки - налаживание и укрепление связей с российскими субъектами в сфере экономики, туризма и информационных технологий.