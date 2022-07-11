https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/putin-i-erdogan-provedut-ochnye-peregovory-1040195152.html

Путин и Эрдоган проведут очные переговоры

Путин и Эрдоган проведут очные переговоры

СУХУМ, 11 июл -Sputnik. Российско-турецкая встреча на высшем уровне намечается в ближайшее время, в ее преддверии президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип... 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T18:52+0300

2022-07-11T18:52+0300

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россия

украина

турция

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СУХУМ, 11 июл -Sputnik. Российско-турецкая встреча на высшем уровне намечается в ближайшее время, в ее преддверии президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип обсудили по телефону вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба Кремля.Особое внимание стороны уделили дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по наращиванию объемов торговли, использованию в расчетах национальных валют, поставкам российских энергоресурсов.Лидеры обменялись мнениями и по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки. Обсудили тематику сирийского урегулирования.Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам.

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россия, украина, турция