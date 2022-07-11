Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/reys-v-proshloe-styuardessy-xx-veka-1040189014.html
Рейс в прошлое: стюардессы XX века
Рейс в прошлое: стюардессы XX века
Первыми бортпроводниками в истории были мужчины, многие авиалинии сначала запрещали нанимать на эту должность девушек, однако вскоре профессия стала почти... 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T14:35+0300
2022-07-11T14:35+0300
фото
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103050/07/1030500709_0:523:2259:1794_1920x0_80_0_0_9ea247660be6fc7bb20df71240f4e147.jpg
Немец Генрих Кубис в 1912 год стал первым в мире бортпроводником. А первой стюардессой была 25-летняя дипломированная медсестра по имени Эллен Черч, она работала в авиакомпании United Airlines, куда ее приняли в 1930 году. Другие авиакомпании последовали его примеру, наняв медсестер, чтобы они служили стюардессами.Женщины-стюардессы быстро заменили мужчин, и уже к 1936 году почти полностью взяли на себя эту роль. Большое внимание при отборе кандидаток на должность бортпроводниц уделялось их внешности.В США стюардессам, согласно контракту, долгое время не разрешалось выходить замуж, однако те времена остались давно в прошлом.Стюардесса считалась одной из самых престижных профессии для девушек в ХХ веке не только за океаном, но и в Европе и СССР.Очаровательные бортпроводницы прошлого века - в нашей фотоленте.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103050/07/1030500709_0:312:2259:2006_1920x0_80_0_0_b83eba4b9897e26bcb1af09562f2f588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, фото

Рейс в прошлое: стюардессы XX века

14:35 11.07.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Первыми бортпроводниками в истории были мужчины, многие авиалинии сначала запрещали нанимать на эту должность девушек, однако вскоре профессия стала почти исключительно женской.
Немец Генрих Кубис в 1912 год стал первым в мире бортпроводником. А первой стюардессой была 25-летняя дипломированная медсестра по имени Эллен Черч, она работала в авиакомпании United Airlines, куда ее приняли в 1930 году. Другие авиакомпании последовали его примеру, наняв медсестер, чтобы они служили стюардессами.
Женщины-стюардессы быстро заменили мужчин, и уже к 1936 году почти полностью взяли на себя эту роль. Большое внимание при отборе кандидаток на должность бортпроводниц уделялось их внешности.
В США стюардессам, согласно контракту, долгое время не разрешалось выходить замуж, однако те времена остались давно в прошлом.
Стюардесса считалась одной из самых престижных профессии для девушек в ХХ веке не только за океаном, но и в Европе и СССР.
Очаровательные бортпроводницы прошлого века - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Георгий Петрусов  / Перейти в фотобанк

Стюардесса аэропорта Шереметьево, 1964 год.

Стюардесса аэропорта Шереметьево, 1964 год. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Георгий Петрусов
/
Перейти в фотобанк

Стюардесса аэропорта Шереметьево, 1964 год.

© AFP 2022 / Rabih Moghrabi

Чешский теннисист Цирил Сук и бортпроводница авиакомпании Emirati, 1998 год.

Чешский теннисист Цирил Сук и бортпроводница авиакомпании Emirati, 1998 год. - Sputnik Абхазия
2/12
© AFP 2022 / Rabih Moghrabi

Чешский теннисист Цирил Сук и бортпроводница авиакомпании Emirati, 1998 год.

© AP Photo

Стюардесса авиакомпании American Airlines во время презентации новой униформы, 1967 год.

Стюардесса авиакомпании American Airlines во время презентации новой униформы, 1967 год. - Sputnik Абхазия
3/12
© AP Photo

Стюардесса авиакомпании American Airlines во время презентации новой униформы, 1967 год.

© AFP 2022 / Toru Yamanaka

Стюардессы японской авиакомпании All Nippon Airways напротив самолета Pokemon (Pocket Monsters), 1999 год.

Стюардессы японской авиакомпании All Nippon Airways напротив самолета Pokemon (Pocket Monsters), 1999 год. - Sputnik Абхазия
4/12
© AFP 2022 / Toru Yamanaka

Стюардессы японской авиакомпании All Nippon Airways напротив самолета Pokemon (Pocket Monsters), 1999 год.

© Foto / Public domain / SDASM Archives

Стюардессы авиакомпании Pacific Southwest Airlines в 1960 годах.

Стюардессы авиакомпании Pacific Southwest Airlines в 1960 годах. - Sputnik Абхазия
5/12
© Foto / Public domain / SDASM Archives

Стюардессы авиакомпании Pacific Southwest Airlines в 1960 годах.

© AFP 2022 / Rabih Moghrabi

Стюардесса авиакомпании Gulf Air на Международной выставке IDEX в ОАЭ, 1999 год.

Стюардесса авиакомпании Gulf Air на Международной выставке IDEX в ОАЭ, 1999 год. - Sputnik Абхазия
6/12
© AFP 2022 / Rabih Moghrabi

Стюардесса авиакомпании Gulf Air на Международной выставке IDEX в ОАЭ, 1999 год.

© AP Photo

Бортпроводница авиакомпании TWA в новой униформе с мини шортами в Нью-Йорке, 1971 год.

Бортпроводница авиакомпании TWA в новой униформе с мини шортами в Нью-Йорке, 1971 год. - Sputnik Абхазия
7/12
© AP Photo

Бортпроводница авиакомпании TWA в новой униформе с мини шортами в Нью-Йорке, 1971 год.

© Sputnik / Galina Kmit / Перейти в фотобанкБортпроводницы Московского аэропорта "Домодедово".
Бортпроводницы Московского аэропорта Домодедово - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Galina Kmit
/
Перейти в фотобанк
Бортпроводницы Московского аэропорта "Домодедово".
© AFP 2022 / STR

Бортпроводницы авиакомпании United Arab Emirates во время празднования дня рождения ребенка на борту самолета, 1997 год.

Бортпроводницы авиакомпании United Arab Emirates во время празднования дня рождения ребенка на борту самолета, 1997 год. - Sputnik Абхазия
9/12
© AFP 2022 / STR

Бортпроводницы авиакомпании United Arab Emirates во время празднования дня рождения ребенка на борту самолета, 1997 год.

CC BY-SA 2.0 / Archives New Zealand / Air Hostess Uniform 1959 Summer 006

Летняя униформа стюардесс авиакомпании National Airways Corporation, 1959 год.

Летняя униформа стюардесс авиакомпании National Airways Corporation, 1959 год. - Sputnik Абхазия
10/12
CC BY-SA 2.0 / Archives New Zealand / Air Hostess Uniform 1959 Summer 006

Летняя униформа стюардесс авиакомпании National Airways Corporation, 1959 год.

CC BY-SA 3.0 / FORTEPAN / MHSZ / MALÉV légikisérőkБортпроводницы венгерской авиакомпании MALÉV.
Бортпроводницы венгерской авиакомпании MALÉV, 1966 год - Sputnik Абхазия
11/12
CC BY-SA 3.0 / FORTEPAN / MHSZ / MALÉV légikisérők
Бортпроводницы венгерской авиакомпании MALÉV.
© Sputnik / Rudolf Alfimov / Перейти в фотобанкПобедительница международного конкурса стюардесс социалистических стран Ирина Баженова (СССР).
Победительница международного конкурса стюардесс социалистических стран Ирина Баженова, 1977 год - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Rudolf Alfimov
/
Перейти в фотобанк
Победительница международного конкурса стюардесс социалистических стран Ирина Баженова (СССР).
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0