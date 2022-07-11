Рейс в прошлое: стюардессы XX века

Немец Генрих Кубис в 1912 год стал первым в мире бортпроводником. А первой стюардессой была 25-летняя дипломированная медсестра по имени Эллен Черч, она работала в авиакомпании United Airlines, куда ее приняли в 1930 году. Другие авиакомпании последовали его примеру, наняв медсестер, чтобы они служили стюардессами.Женщины-стюардессы быстро заменили мужчин, и уже к 1936 году почти полностью взяли на себя эту роль. Большое внимание при отборе кандидаток на должность бортпроводниц уделялось их внешности.В США стюардессам, согласно контракту, долгое время не разрешалось выходить замуж, однако те времена остались давно в прошлом.Стюардесса считалась одной из самых престижных профессии для девушек в ХХ веке не только за океаном, но и в Европе и СССР.Очаровательные бортпроводницы прошлого века - в нашей фотоленте.
Первыми бортпроводниками в истории были мужчины, многие авиалинии сначала запрещали нанимать на эту должность девушек, однако вскоре профессия стала почти исключительно женской.
Немец Генрих Кубис в 1912 год стал первым в мире бортпроводником. А первой стюардессой была 25-летняя дипломированная медсестра по имени Эллен Черч, она работала в авиакомпании United Airlines, куда ее приняли в 1930 году. Другие авиакомпании последовали его примеру, наняв медсестер, чтобы они служили стюардессами.
Женщины-стюардессы быстро заменили мужчин, и уже к 1936 году почти полностью взяли на себя эту роль. Большое внимание при отборе кандидаток на должность бортпроводниц уделялось их внешности.
В США стюардессам, согласно контракту, долгое время не разрешалось выходить замуж, однако те времена остались давно в прошлом.
Стюардесса считалась одной из самых престижных профессии для девушек в ХХ веке не только за океаном, но и в Европе и СССР.
Очаровательные бортпроводницы прошлого века - в нашей фотоленте.