https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/senator-klishas-rasskazal-kak-otstavka-dzhonsona-povliyaet-na-otnosheniya-rossii-i-britanii--1040191187.html

Сенатор Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии

Сенатор Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии

Образ фрика во многом спасал Бориса Джонсона от обвинений со стороны британцев за ошибки во внутренней политике, антироссийские настроения и финансовую... 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T13:44+0300

2022-07-11T13:44+0300

2022-07-11T13:44+0300

радио

подкасты

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0b/1040191035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fe64e3693674a6e550048f052293f933.jpg

Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии

Как отмечает собеседник Sputnik, он не испытывал каких-то восторгов по поводу образа и имиджа Бориса Джонсона, а также его действий на посту премьер-министра Великобритании. "Он всегда был для меня несколько комичной, несуразной фигурой . Да, это яркий русофоб – это все, что можно о нем сказать", - сказал Клишас.Джонсон был и остается ярым сторонником того, чтобы "победить Россию на поле боя", чтобы Украина смогла с помощью западных вооружений и финансирования "наказать" Россию с участием западных союзников, отмечает сенатор.Что касается дальнейших отношений России и Великобритании после отставки Джонсона, по мнению Клишаса, никаких существенных изменений не произойдет."Британская элита выбрала на данный момент времени определенную позицию в отношении России, и думаю, что любой премьер, который сменит Джонсона, тем более от Консервативной партии, будет ту же самую политику проводить", - рассуждает Клишас.Все последние визиты британских официальных лиц в РФ приводили только к ухудшению отношений, "то, что они себе позволяли, - откровенное хамство или невежество - вызывало у людей недоумение", говорит сенатор.Прошли те времена, когда британские политики пользовались уважением и были ориентиром для европейских коллег, сейчас мы видим совершенно другую ситуацию – воинствующую русофобию, невежество, и какое-то время нам с этим еще жить придется, убежден Клишас."Такое количество лжи на голову избирателей в Великобритании вылили политики и, в частности, Борис Джонсон по поводу вечеринок, скандалов и так далее. И единственный способ защититься от этого – это образ фрика, от обвинений во внутриполитической ситуации. То, что там происходило в последние годы, наверно, только образ фрика удерживал его на месте премьера, потому что представить себе такого рода скандалы с Черчиллем, с Маргарет Тэтчер, или даже в более поздний период с Джоном Мейджором абсолютно невозможно", - говорит Клишас.Фрик – это текущее актуальное состояние британских политиков, резюмирует сенатор.

россия

великобритания

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, россия, великобритания, аудио