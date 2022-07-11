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Сенатор Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии
Сенатор Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии
Образ фрика во многом спасал Бориса Джонсона от обвинений со стороны британцев за ошибки во внутренней политике, антироссийские настроения и финансовую... 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T13:44+0300
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Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии
Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии
Как отмечает собеседник Sputnik, он не испытывал каких-то восторгов по поводу образа и имиджа Бориса Джонсона, а также его действий на посту премьер-министра Великобритании. "Он всегда был для меня несколько комичной, несуразной фигурой . Да, это яркий русофоб – это все, что можно о нем сказать", - сказал Клишас.Джонсон был и остается ярым сторонником того, чтобы "победить Россию на поле боя", чтобы Украина смогла с помощью западных вооружений и финансирования "наказать" Россию с участием западных союзников, отмечает сенатор.Что касается дальнейших отношений России и Великобритании после отставки Джонсона, по мнению Клишаса, никаких существенных изменений не произойдет."Британская элита выбрала на данный момент времени определенную позицию в отношении России, и думаю, что любой премьер, который сменит Джонсона, тем более от Консервативной партии, будет ту же самую политику проводить", - рассуждает Клишас.Все последние визиты британских официальных лиц в РФ приводили только к ухудшению отношений, "то, что они себе позволяли, - откровенное хамство или невежество - вызывало у людей недоумение", говорит сенатор.Прошли те времена, когда британские политики пользовались уважением и были ориентиром для европейских коллег, сейчас мы видим совершенно другую ситуацию – воинствующую русофобию, невежество, и какое-то время нам с этим еще жить придется, убежден Клишас."Такое количество лжи на голову избирателей в Великобритании вылили политики и, в частности, Борис Джонсон по поводу вечеринок, скандалов и так далее. И единственный способ защититься от этого – это образ фрика, от обвинений во внутриполитической ситуации. То, что там происходило в последние годы, наверно, только образ фрика удерживал его на месте премьера, потому что представить себе такого рода скандалы с Черчиллем, с Маргарет Тэтчер, или даже в более поздний период с Джоном Мейджором абсолютно невозможно", - говорит Клишас.Фрик – это текущее актуальное состояние британских политиков, резюмирует сенатор.
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Сенатор Клишас рассказал, как отставка Джонсона повлияет на отношения России и Британии
Образ фрика во многом спасал Бориса Джонсона от обвинений со стороны британцев за ошибки во внутренней политике, антироссийские настроения и финансовую поддержку Украины в ущерб британской экономике, комментирует член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.
Как отмечает собеседник Sputnik
, он не испытывал каких-то восторгов по поводу образа и имиджа Бориса Джонсона, а также его действий на посту премьер-министра Великобритании. "Он всегда был для меня несколько комичной, несуразной фигурой . Да, это яркий русофоб – это все, что можно о нем сказать", - сказал Клишас.
Джонсон был и остается ярым сторонником того, чтобы "победить Россию на поле боя", чтобы Украина смогла с помощью западных вооружений и финансирования "наказать" Россию с участием западных союзников, отмечает сенатор.
"В то же время отставка Джонсона – это хороший знак для многих европейских политиков, что если приносить в жертву интересы собственной страны и интересы собственных избирателей, твой политический век может оказаться очень недолгим", - полагает российский парламентарий.
Что касается дальнейших отношений России и Великобритании после отставки Джонсона, по мнению Клишаса, никаких существенных изменений не произойдет.
"Британская элита выбрала на данный момент времени определенную позицию в отношении России, и думаю, что любой премьер, который сменит Джонсона, тем более от Консервативной партии, будет ту же самую политику проводить", - рассуждает Клишас.
Все последние визиты
британских официальных лиц в РФ приводили только к ухудшению отношений, "то, что они себе позволяли, - откровенное хамство или невежество - вызывало у людей недоумение", говорит сенатор.
Прошли те времена, когда британские политики пользовались уважением и были ориентиром для европейских коллег, сейчас мы видим совершенно другую ситуацию – воинствующую русофобию, невежество, и какое-то время нам с этим еще жить придется, убежден Клишас.
"Такое количество лжи на голову избирателей в Великобритании вылили политики и, в частности, Борис Джонсон по поводу вечеринок, скандалов и так далее. И единственный способ защититься от этого – это образ фрика, от обвинений во внутриполитической ситуации. То, что там происходило в последние годы, наверно, только образ фрика удерживал его на месте премьера, потому что представить себе такого рода скандалы с Черчиллем, с Маргарет Тэтчер, или даже в более поздний период с Джоном Мейджором абсолютно невозможно", - говорит Клишас.
Фрик – это текущее актуальное состояние британских политиков, резюмирует сенатор.