https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/takie-obstoyatelstva-kobakhiya-i-guliya-o-nekhvatke-spetsialistov-srednego-zvena-v-abkhazii-1039963090.html

Такие обстоятельства: Кобахия и Гулия о нехватке специалистов среднего звена в Абхазии

Такие обстоятельства: Кобахия и Гулия о нехватке специалистов среднего звена в Абхазии

О том, как решить проблему нехватки квалифицированных кадров со средне-специальном образованием, в эфире радио Sputnik рассказали директор Сухумского Дома... 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T13:18+0300

2022-07-11T13:18+0300

2022-07-11T13:18+0300

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Такие обстоятельства: Кобахия и Гулия о нехватке специалистов среднего звена в Абхазии Такие обстоятельства: Кобахия и Гулия о нехватке специалистов среднего звена в Абхазии

Сегодня явная нехватка кадров, людей с рабочими профессиями, около 700 человек сегодня обучается в колледжах Абхазии, а это 1% молодежи, в идеале нам нужно достичь около 50%, сказала Кобахия в беседе на радио."Это вопросы престижности того, чем человек занимается. Это очень сложная проблема, как повысить приток в эту сферу, как повысить престижность этих рабочих профессий. У нас люди ничего не зарабатывают во многих других сферах, смешные зарплаты, но тем не менее они все там, а где можно прокормить семью, людей практически нет. Здесь надо подумать, как повысить эффективность самой системы СПУ, как сделать так, чтобы педагоги, которые приходят в СПУ, тоже были молодые, целый ворох проблем встает перед нами, когда мы начинаем думать, как решить эту проблему", – сказала Кобахия.Представитель сотовой компании Гулия рассказала, с какими проблемами они сталкиваются при подборе кадров. По ее словам, чаще всего не хватает специалистов в сфере IT и технарей."На первоначальных этапах становления компании к работе были привлечены специалисты из России, Казахстана. После них уже остались наши ребята, которые переняли какие-то навыки. Компания постоянно отправляет сотрудников на определенные курсы повышения квалификации и осваивает необходимые навыки", – сказала Гулия.Гости радиостудии также рассказали о последствиях нехватки специалистов и как можно повысить престиж рабочих профессий.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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