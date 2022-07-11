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ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для РСЗО "HIMARS"
ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для РСЗО "HIMARS"
Российские войска продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T12:34+0300
2022-07-11T12:34+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. ВС России высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили хранилища с боеприпасами для американских систем залпового огня "HIMARS", гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион" в Днепропетровской области, сообщает Минобороны.В ДНР высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - погибли более трехсот националистов.Ударом ВКС России по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Харькове уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, ВСУ несут значительные потери на всех направлениях.ВКС России за сутки уничтожили пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в ДНР, живую сила и военную техника ВСУ в 10-ти районах, склад вооружения с 200 тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: Российский истребитель Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит украинский самолет Су-25.Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области, в населенных пунктах ЛНР и Херсонской области.
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ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для РСЗО "HIMARS"
12:34 11.07.2022 (обновлено: 12:41 11.07.2022)
Российские войска продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
ВС России высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили хранилища с боеприпасами для американских систем залпового огня "HIMARS", гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион" в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны.
В ДНР высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - погибли более трехсот националистов.
Ударом ВКС России по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Харькове уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, ВСУ несут значительные потери на всех направлениях.
"Критическое положение в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших", - сказал он.
ВКС России за сутки уничтожили пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в ДНР, живую сила и военную техника ВСУ в 10-ти районах, склад вооружения с 200 тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены:
27 пунктов управления ВСУ,
подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах,
живая сила и военная техника в 156-ти районах.
Российский истребитель Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит украинский самолет Су-25.
Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области, в населенных пунктах ЛНР и Херсонской области.