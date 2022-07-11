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ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для РСЗО "HIMARS"

ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для РСЗО "HIMARS"

Российские войска продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T12:34+0300

2022-07-11T12:34+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. ВС России высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили хранилища с боеприпасами для американских систем залпового огня "HIMARS", гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион" в Днепропетровской области, сообщает Минобороны.В ДНР высокоточным оружием уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ - погибли более трехсот националистов.Ударом ВКС России по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников в Харькове уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, ВСУ несут значительные потери на всех направлениях.ВКС России за сутки уничтожили пункт управления 58-ой мотопехотной бригады в ДНР, живую сила и военную техника ВСУ в 10-ти районах, склад вооружения с 200 тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: Российский истребитель Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь ДНР сбит украинский самолет Су-25.Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области, в населенных пунктах ЛНР и Херсонской области.

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