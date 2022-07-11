https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/vsem-zhitelyam-donbassa-i-ukrainy-uproscheno-poluchenie-rossiyskogo-grazhdanstva-1040193602.html

Путин упростил получение российского гражданства всем жителям Украины

Путин упростил получение российского гражданства всем жителям Украины

25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. 11.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-11T15:36+0300

2022-07-11T15:36+0300

2022-07-11T16:00+0300

россия

гражданство

новости

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0b/1040192725_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_cc8bfc931f425142017eee4e5645c09b.jpg

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин расширил действие упрощенного получения российского гражданства на всех жителей Украины, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Раньше такое право распространялось только на украинцев, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в документе.Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ.

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, гражданство, новости, украина, донбасс