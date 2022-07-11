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Путин упростил получение российского гражданства всем жителям Украины
Путин упростил получение российского гражданства всем жителям Украины
25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. 11.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-11T15:36+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин расширил действие упрощенного получения российского гражданства на всех жителей Украины, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Раньше такое право распространялось только на украинцев, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в документе.Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ.
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Путин упростил получение российского гражданства всем жителям Украины
15:36 11.07.2022 (обновлено: 16:00 11.07.2022)
25 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik.
Президент России Владимир Путин расширил действие упрощенного получения российского гражданства на всех жителей Украины, документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Раньше такое право распространялось только на украинцев, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в документе.
Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ.