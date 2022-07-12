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Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии
Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии
В интервью радио Sputnik Абхазия экономист, завкафедрой "Финансы и кредит" АГУ Амра Кварандзия рассказала, как в республике соблюдается трудовое... 12.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-12T10:25+0300
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Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии
Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии
Оптимизация штатных единиц заключается в том, чтобы организовать трудовой процесс наилучшим образом, чтобы достичь больших результатов с наименьшими затратами, сказала в интервью радио Sputnik экономист, заведующая кафедрой "финансы и кредит" Абхазского государственного университета Амра Кварандзия.Смысл оптимизации заключается в том, чтобы определить, нужно ли увеличить количество штатных единиц или сократить, как перераспределить полномочия, какие должны быть должностные инструкции, если ли они вообще в той или иной организации, какая структура должностей существует, насколько она соответствует тем функциям и задачам, которые стоят перед той или иной структурой, пояснила Кварандзия."Смысл заключается в том, что изначально нужно провести кадровый аудит и дальше определить оптимальное количество штатных единиц, которое должно быть в этой организации для того, чтобы она работала на результат. Может быть и так, что в какой-то организации будет избыток штатных единиц, а в какой-то, наоборот, не доставать этих штатных единиц", – заметила она.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии
10:25 12.07.2022 (обновлено: 11:03 12.07.2022)
В интервью радио Sputnik Абхазия экономист, завкафедрой "Финансы и кредит" АГУ Амра Кварандзия рассказала, как в республике соблюдается трудовое законодательство.
Оптимизация штатных единиц заключается в том, чтобы организовать трудовой процесс наилучшим образом, чтобы достичь больших результатов с наименьшими затратами, сказала в интервью радио Sputnik экономист, заведующая кафедрой "финансы и кредит" Абхазского государственного университета Амра Кварандзия.
Смысл оптимизации заключается в том, чтобы определить, нужно ли увеличить количество штатных единиц или сократить, как перераспределить полномочия, какие должны быть должностные инструкции, если ли они вообще в той или иной организации, какая структура должностей существует, насколько она соответствует тем функциям и задачам, которые стоят перед той или иной структурой, пояснила Кварандзия.
"Смысл заключается в том, что изначально нужно провести кадровый аудит и дальше определить оптимальное количество штатных единиц, которое должно быть в этой организации для того, чтобы она работала на результат. Может быть и так, что в какой-то организации будет избыток штатных единиц, а в какой-то, наоборот, не доставать этих штатных единиц", – заметила она.
Подробности слушайте в аудиофайле
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