https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/kvarandziya-rasskazala-ob-optimizatsii-shtatov-v-abkhazii--1040190576.html

Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии

Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии

В интервью радио Sputnik Абхазия экономист, завкафедрой "Финансы и кредит" АГУ Амра Кварандзия рассказала, как в республике соблюдается трудовое... 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T10:25+0300

2022-07-12T10:25+0300

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Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии Кварандзия рассказала об оптимизации штатов в Абхазии

Оптимизация штатных единиц заключается в том, чтобы организовать трудовой процесс наилучшим образом, чтобы достичь больших результатов с наименьшими затратами, сказала в интервью радио Sputnik экономист, заведующая кафедрой "финансы и кредит" Абхазского государственного университета Амра Кварандзия.Смысл оптимизации заключается в том, чтобы определить, нужно ли увеличить количество штатных единиц или сократить, как перераспределить полномочия, какие должны быть должностные инструкции, если ли они вообще в той или иной организации, какая структура должностей существует, насколько она соответствует тем функциям и задачам, которые стоят перед той или иной структурой, пояснила Кварандзия."Смысл заключается в том, что изначально нужно провести кадровый аудит и дальше определить оптимальное количество штатных единиц, которое должно быть в этой организации для того, чтобы она работала на результат. Может быть и так, что в какой-то организации будет избыток штатных единиц, а в какой-то, наоборот, не доставать этих штатных единиц", – заметила она.Подробности слушайте в аудиофайле.

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